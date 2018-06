Danske virksomheder viser storform: »Man kan godt sige, at de buldrer af sted«

Fremtidsudsigterne er lyse, og de små og mellemstore virksomheder er klar til at tage markante skridt for at sætte ekstra turbo på væksten, viser ny konjunkturmåling.

Der er fuld fart på landets små og mellemstore virksomheder, og samtidig tegner fremtiden så lys, at den næsten skærer i øjnene.

Det er hovedkonklusionen i en ny omfattende konjunkturmåling fra revisionshuset BDO, der er baseret på en analyse af over 27.000 regnskaber samt en spørgeundersøgelse blandt mere end 1.200 små og mellemstore virksomheder (SMV).

SMV Barometer BDO udgiver SMV Barometer for syvende år i træk.

Barometret er bygget på omfattende data fra BDO’s kunder, og de kvantitative data er hentet fra 27.000 regnskaber samt spørgeskemabesvarelser fra mere end 1200 virksomhedsejere i dansk erhvervsliv.

SMV Barometret et af de mest aktuelle, detaljerede og velunderbyggede indblik i, hvordan SMV’erne i det danske samfund har det netop nu.

Årsregnskabsloven definerer små og mellemstore virksomheder som selskaber med op til 250 medarbejdere og en nettoomsætning på omkring 300 mio. kr. Kilde: BDO

»De mindre og mellemstore virksomheder er i topform og i bedre form, end de har været i meget lang tid. De ligger ikke med tocifrede vækstrater, men når man sammenligner med den vækst, der ellers er i økonomien, kan man godt sige, at de buldrer af sted,« siger chefkonsulent i BDO Henning Boye Hansen.

Efter nogle lidt træge år har SMV’erne for alvor fået gang i salget og indtjeningen. De seneste to år har virksomhederne i gennemsnit løftet omsætningen med 11,5 pct., og med god økonomistyring har de formået at øge overskuddet endnu mere, nemlig med 15,8 pct.

Samtidig forventer næsten hver fjerde SMV at kunne lægge minimum 10 pct. til omsætningen i 2018.

»I betragtning af den lave inflation er det en imponerende ambition. Virksomhederne strutter af optimisme,« siger Henning Boye Hansen, der på trods af virksomhedernes udfordringer med øget konkurrence, mangel på arbejdskraft og administrative byrder opsummerer undersøgelsen således: »Det er virkelig svært at finde hår i suppen.«

De gode udsigter får tilsyneladende ikke virksomhedsejerne til at hvile på laurbærrene. Således overvejer næsten hver tredje af de adspurgte virksomheder at vokse gennem opkøb og fusioner, og næsten hver femte er på udkig efter nye investorer og medejere, der kan sikre fortsat fremgang.

Hos kapitalfonden Vækstpartner Kapital, der investerer i små og mellemstore virksomheder, mærker man i høj grad tendensen.

»Vi oplever en meget stor interesse fra den type selskaber. Både for at få tilført kapital, men lige så meget for at få kigget på, hvordan man kan udnytte virksomhedens muligheder bedre. Vi får langt flere henvendelser nu end for bare 12 måneder siden,« siger partner Jon Risvig.

En af dem, som kapitalfonden har investeret i, er softwarevirksomheden CIM Industrial Systems.

»Vi havde brug for at få nye øjne på en virksomhed, der har kørt ud ad den samme linje i 20 år,« siger adm. direktør og medejer Allan Henneberg og peger på, at det har været til stor gavn for virksomhedens vækstplaner at få fonden med om bord.