Sælger gavekort for millioner: Dansk oplevelsesfirma brænder penge af

Stort underskud i oplevelsesfirmaet Go Dream, der forsøger at slå igennem i USA. Stifteren kalder resultatet utilfredsstillende.

Det danske oplevelsesfirma Go Dream, der sælger alt fra ballonture til luksusbrunches, brænder millioner af i jagten på et gennembrud i USA.

Go Dream, der har Radiometer-milliardæren Johan Schrøder som medejer, tabte i 2017 over 14 mio. kr. Samtidig blev bruttofortjenesten næsten halveret, viser et nyt regnskab.

Det store underskud skyldes dels »en større investering i USA,« skriver stifter og direktør Nicolai Bille Krogh i regnskabet. Derudover er resultatet væsentligt påvirket af en konkurs hos en samarbejdspartner.

»Resultatet er derfor ikke tilfredsstillende,« konstaterer Nicolai Bille Krogh.

I løbet af året blev der gennemført en kapitalforhøjelse på 10 mio. kr. i Go Dream. Det har sikret, at egenkapitalen fortsat er i plus.

Go Dream er Danmarks største oplevelsesportal med en årlig trecifret millionomsætning og 40 ansatte. Nicolai Bille Krogh stiftede selskabet i 2007, da han købte stumperne af det konkursramte Oplevelsesgaver A/S.

I selskabets bestyrelse sidder bl.a. Martin Thorborg.

Det er tre år siden, at Go Dream besluttede sig for at åbne et kontor i New York, USA. Her ser Go Dream et uforløst potentiale, fordi amerikanerne kun er vant til almindelige gavekort - og ikke oplevelsesgaver.

Men satsningen i USA er altså en bekostelig affære, afslører selskabets nye regnskab.

Go Dream sælger også oplevelsesgaver i Norge og Sverige. Og med de investeringer, der er foretaget, forventer selskabet i år at tjene penge, skriver Nicolai Bille Krogh i regnskabet.