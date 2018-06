Handelskrig optrappes: Trump truer med 20 pct. told på biler fra EU

Særtolden vil blive indført, hvis ikke EU snart fjerner tariffer og andre barrierer fra amerikanske produkter.

USA's præsident Donald Trump truer med at lægge 20 pct. til på biler fra EU, som eksporteres til USA.

Det skriver Donald Trump på Twitter.

»Baseret på de tariffer og handelshindringer, der længe af EU har været lagt på USA og dets fantastiske selskaber og arbejdere, hvis disse tariffer og hindringer ikke snart er brudt ned eller fjernet, vil vi lægge en 20 pct. tarif på alle deres biler, der kommer til USA. Byg dem her!,« skriver præsidenten på sin Twitter-konto, @realDonaldTrump.

Truslen fra den amerikanske præsident fik straks aktierne på de store tyske bilproducener til at falde.

BMW aktien faldt således 1,9 pct. på børsen kort før lukketid. Volkswagen AB faldt med 0,6 pct.

Der er tale om en markant optrapning af den globale handelskrig, hvis USA indfører en særtold på europæiske biler.

Den 1. juni indførte USA told på 25 pct. på stål og aluminium fra EU, Mexico og Canada, og alle tre har svaret igen med egne toldsatser. USA indførte desuden sidste fredag 25 pct. told på kinesiske varer for 34 mia. dollar med varer for yderligere 16 mia. dollar på en observationsliste, og Kina har kvitteret med at varsle tilsvarende told på amerikanske varer den 6. juli.

EU indførte for nylig en told på 25 pct. på en række amerikanske produkter. Det skete som en reaktion på den amerikanske særtold på stål og aluminium.

EU's modsvar omfatter ca. 200 produkter, herunder motorcykler fra Harley Davidson, jeans fra Levi Strauss samt amerikansk bourbon whisky.

Analytikere og økonomer har længe peget på, at netop bilindustrien hører til blandt de udsatte sektorer i en optrapning af handelskrigen. Og onsdag fik investorerne syn for sagn, da Daimler nedjusterede sine indtjeningsforventninger med henvisning til nye kinesiske toldsatser på amerikanske biler og bildele i USA.

Daimler pegede på, at toldsatserne gjorde selskabets Mercedes-Benz SUV'er, som produceres i Alabama, dyrere for kinesiske forbrugere, hvorfor salget ikke ville leve op til forventningerne, ligesom man ikke kunne forvente at videresende alle de ekstra omkostninger til kunderne.

Donald Trump har gjort det til en mærkesag at gøre noget ved USA's store handelsunderskud. I 2017 havde landet et underskud på næsten 376 mia. dollar over for Kina. Kina eksporterede for godt 505 mia. dollar til USA, mens landet blot købte varer for knap 130 mia. dollar den anden vej.

Over for EU var underskuddet på 151 mia. dollar, mens handelen var i minus mod Mexico og Canada med henholdsvis 71 og 17 mia. dollar.

EU, Kina, Mexico og Canada hører dog samtidig til de største markeder for USA's varer. I 2017 udgjorde de 60 pct. af den samlede eksport fra USA - knap 940 mia. dollar ud af 1546 mia. dollar.