Nu bliver det endnu lettere at få erstatning for rejsen

Hvis rejseudbyderen går konkurs, vil det fremadrettet være lettere at få penge tilbage.

Sommeren er over os, og de næste uger vil være det helt store rejsetidspunkt for rigtig mange danskere.

Der er i disse dage dog endnu mindre grund til at bekymre sig og endnu flere grunde til at slappe ekstra af på sommerferien.

Nye regler betyder, at forbrugeren er bedre beskyttet, hvis rejseudbyderen af ferien går konkurs. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

De nye regler træder i kraft d. 1 juli og vil gælde for sammensatte rejsearrangementer f.eks. fly og hotel til den samme ferie.

»Den digitale udvikling har givet rejselystne danskere bedre muligheder for selv at sammensætte deres rejse, og mange danskere køber netop deres rejse på nettet. De nye regler sikrer, at forbrugere, der har købt et sammensat rejsearrangement, fremover er beskyttet, hvis rejseudbyderen går konkurs,« udtaler Susanne Aamann, der er souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Man kender ofte de sammensatte rejser, når man booker over nettet. Her vil forslag om hotel som regel dukke op efter at booking af fly eller omvendt.

Ifølge Susanne Aamann skal forbrugere dog være opmærksom på, at det kun er rejseudbyderen, der har solgt den sammensatte rejse, der kan stille garantien, hvis rejseudbyderen går konkurs. Derudover er det hvert enkelt part ansvarlige for de forskellige dele af rejsen, der skal sørge for, at din tur fungerer som planlagt.

»Er din rejse et sammensat arrangement f.eks. med bus og overnatning på et hotel, er hotellet kun ansvarlig for, at du får et hotelværelse. Hotellet er ikke ansvarlig for, at du nå frem med bussen,« siger hun.

Spørgsmålet om erstatning foregår gennem Rejsegarantifonden. De dækker som hovedregel pakkerejser, sammensatte rejsearrangementer og fly-hjemrejse, hvis rejseselskabet går konkurs.

Det er desuden kun muligt at få erstatning, hvis rejseselskabet er registreret i Rejsegarantifonden. Listen med udbydere, der er registreret, kan du tjekke her.