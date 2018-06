Danske slotsejere i bitter navnestrid

Kokkedal Slot findes i både Nordjylland og Nordsjælland. Ejerne af slottet har været i retsstridigheder gennem flere år, og nu falder der snart ny dom.

To danske slotsejere har i flere år været involveret i en bitter strid med hinanden. En strid, der torsdag får et nyt kapitel.

Da falder der dom ved Sø- og Handelsretten i en sag, som vedrører Kokkedal Slot i henholdsvis Nordjylland og Nordsjælland.

Det nordsjællandske Kokkedal Slot, der er ejet af ejendomsmilliardæren Mikael Goldschmidt, har slæbt Ankenævnet for Patenter og Varemærker i retten, fordi slottet vil have ophævet varemærkeregistreringen Kokkedal Slot, som lige nu indehaves af slottet i Nordjylland. Det slot er ejet af ægteparret Gorm og Ann Lokdam.

Goldschmidts Kokkedal Slot har villet have Ankenævnet for Patenter og Varemærker til at anerkende, at der blev begået en fejl, da det nordjyske slot i 2008 fik registreret varemærket.

Det har ankenævnet dog ikke ønsket, og derfor er sagen endt i Sø- og Handelsretten.

Denne undersøgelse viser, at et flertal tror, at slottet er beliggende i Nordsjælland frem for Nordjylland. Det fremgår af påstandsdokumentet fra det nordsjællandske Kokkedal Slot.

»Varemærket indeholder stedbetegnelsen "Kokkedal", og den af varemærkehaver i Nordjylland drevne virksomhed har ikke nogen forbindelse med Kokkedal, der ligger i Nordsjælland i en afstand af hele 461 km fra varemærkehavers virksomhed,« skriver advokat Bjørn von Ryberg fra Absalon, der repræsenterer det nordsjællandske Kokkedal Slot, i påstandsdokumentet.

Han kalder derfor varemærket for »vildledende«.

Det er Ankenævnet for Patenter og Varemærker dog ikke enig i.

»At nogle forbrugere ifølge Kokkedal Slot ApS har forvekslet Kokkedal Slot i Nordjylland med Kokkedal Slot i Nordsjælland kan ikke føre til vildledning,« skriver nævnets advokat i sagen, Henrik Nedergaard Thomasen fra Kammeradvokaten, i sit påstandsdokument.

I 2013 sagsøgte det nordjyske Kokkedal Slot sin ditto i Nordsjælland for at have krænket varemærket.

Det blev krævet, at Kokkedal Slot i Nordsjælland skulle finde et andet navn at markedsføre sig under. Men så langt nåede det aldrig, da Sø- og Handelsretten afgjorde, at varemærket ikke var blevet overtrådt.