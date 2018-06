Efter historisk bestikkelsesdom: Nye straffesager kan være på vej mod Atea-folk

Seks salgschefer og en direktør fra Atea er sigtet for bestikkelse. Netop nu vurderer bagmandspolitiet, om der skal rejses nye tiltaler.

Nye straffesager kan meget snart blive rejst mod flere Atea-chefer, efter at Retten i Glostrup onsdag dømte alle skyldige i danmarkshistoriens største sag om bestikkelse.

Ifølge specialanklager ved bagmandspolitiet Jørn Thostrup er seks salgschefer og en direktør fra Atea fortsat sigtet for bestikkelse, og den særlige anklagemyndighed er netop nu i færd med at vurdere, om der skal rejses tiltale.

Det er uklart, om de syv personer fortsat er ansat i Atea. Jørn Thostrup vil ikke identificere dem, og det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Atea.

Onsdag blev Atea og en stribe tidligere chefer fra it-koncernen og Region Sjælland alle dømt skyldig i bestikkelse i hovedsagen i det kompleks, der blev udløst, da Region Sjælland meldte sagen til politiet i sommeren 2015.

Under efterforskningen blev sagen udvidet, fordi bagmandspolitiet opdagede, at også ansatte i andre offentlige institutioner og virksomheder såsom Udenrigsministeriet, DSB og Københavns Kommune havde modtaget bestikkelse - som regel i form af gratis it-udstyr eller udstyr med store rabatter.

14 af disse sager er afgjort med endelig dom, og ifølge Jørn Thostrup er kun én blevet frifundet. Fælles for dem alle er, at de offentligt ansatte blev dømt eller tiltalt for at have modtaget bestikkelse.

Indtil onsdagens dom havde bagmandspolitiet således ikke fået prøvet sager vedrørende de Atea-ansatte, der har ydet bestikkelsen - og det er disse sager, som involverer seks salgschefer samt en direktør.

Selv om modtagere af bestikkelse allerede er blevet dømt, er det ikke ensbetydende med, at det samme vil ske for dem, der har ydet bestikkelse, påpeger professor på Aalborg Universitet Sten Bønsing.

»Det er altid nemmere at føre sager mod modtagere af bestikkelse end mod dem, der yder bestikkelse, fordi man her skal kunne dokumentere, at der var en hensigt om at få en fordel ved f.eks. at give en gave. Det gør sagerne bevismæssigt sværere,« siger Sten Bønsing.



Jørn Thostrup afviser, at dommen onsdag har betydning for vurderingen af de mulige nye sager mod nuværende eller tidligere Atea-ansatte. Og der er heller ikke tale om, at bagmandspolitiet har ventet med at tage stilling, indtil hovedsagen var afgjort.



»Det er helt selvstændige sager,« siger han.