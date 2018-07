Gældsklemme på 50 mia. kr. kan forpurre TDC's storstilede investeringskapløb

TDC's renteomkostninger tredobles til 2,2 mia. kr. årligt, efter at pensionskasser har overtaget selskabet og fordoblet gælden. Det risikerer at gøre selskabet sårbar over for øget konkurrence og ramme investeringerne.

De nye TDC-ejere har begravet selskabet under et stort gældsbjerg, som gør telekæmpen sårbar og kan forpurre den investeringsoffensiv, der skal skaffe ultrahurtigt internet til alle danskere.

Sådan lyder det fra flere analytikere og eksperter, efter at den australske kapitalfond Macquarie samt de danske pensionsselskaber PFA, PKA og ATP overtog TDC i maj.

Overtagelsen har mere end fordoblet telekæmpens gælden til ca. 50 mia. kr., mens renteomkostningerne ca. tredobles til 2,2 mia. kr. årligt.

»Efter overtagelsen er gældsniveauet ekstremt højt i TDC sammenlignet med andre teleselskaber i Europa,« siger Peter Kurt Nielsen, teleanalytiker hos ABG Sundal Collier.

Han mener, at konsekvensen kan være, at TDC sættes i en finansiel spændetrøje og bliver ekstra sårbart over for øget konkurrence.

»Og så bliver der mindre rum til de nødvendige investeringer.«

Det skal ses i forhold til et driftsresultat (ebitda) på 8,2 mia. kr. i fjor, hvilket svarer til en gearing på lidt over 6 gange mod 3,5 gange tidligere.

Af driftsresultatet skal der både betales skat (500 mio. kr. i 2017), investeres (3,7-4 mia. kr. i 2018) og betales renter.

Renterne kommer til at stige fra ca. 700 mio. kr. til ca. 2,2 mia. kr. årligt, og dermed er der mindre end 1,5 mia. kr. tilbage til at afdrage på gældsbjerget eller betale udbytter

Kreditbureauerne kalder TDC’s nye obligationer for »highly speculative«, og de er blot en nedgradering fra at få stemplet »substantial risk«.

Det kan de f.eks. få, hvis TDC fortsætter med at miste indtjening. Så vil TDC's finansiering i givet fald blive dyrere.



Da Macquarie, PKA, PFA og ATP købte TDC, finansierede de halvdelen af købet med lånte penge.

Det regnestykke kan nu gøres op, da TDC netop har solgt obligationer for mere end 10 mia. kr. Kreditvurderingsbureauet Moodys har for nylig foretaget en kæmpe nedgradering af selskabets dyreste lån som følge af gældsætningen, hvilket betyder, at en del af TDC's gæld nu har så høj en risikoprofil, at mange pensionskasser ikke længere må investere i den.

Mikael Venø Munksgaard, vice president og chef for virksomhedsobligationer hos Jyske Bank, peger på, at TDC er så forgældet efter overtagelsen, at selskabet ikke kan låne penge til investeringer i f.eks. ny infrastruktur.

Dermed skal de finansieres via driften, og den har i årevis været under pres, da tusindvis af kunder har forladt selskabet. De gælder i særlig grad kabel-tv-forretningen, Yousee, men der er også pres på mobilforretningen og bredbåndsdivisionen, der møder hård konkurrence fra elselskabernes fibernetsatsning.

Moodys forventer, at TDC's indtjening stabiliseres i år og øges næste år, men flere analytikere og investorer, som Finans har talt med, er ikke så sikre.



»Meget høj gearing og priskonkurrence er en meget dårlig cocktail,« påpeger Mikael Venø Munksgaard.

Han påpeger, at det bliver vanskeligt for TDC at honorere de nye ejere løfte om massive investeringer i fibernet og mobilt bredbånd.

Kreditratingbureauerne Moodys samt Fitch skriver i nye analyser, at de forventer, at TDC skruer ned for investeringerne. Ellers kan den i forvejen ringe kreditværdighed få endnu et tryk nedad. TDC's finansdirektør, Stig Pastwa, bekræfter, at investeringerne falder, men hvis TDC havde været børsnoteret, var de faldet endnu mere.

PFA har ikke ønsket at kommentere sagen, men PKA's adm. direktør, Peter Damgaard Jensen, påpeger, at frasalg kan komme på tale for at bringe gælden ned.

»Der skal man tage med i betragtningen, at vi har sagt, at vi vil se på mulighederne for eventuelt at sælge dele af TDC fra. Det er klart, at det vil bringe gælden ned,« siger han.