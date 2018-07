Krig i Harlang-familien: Forsøger at sætte moren under værgemål

Den interne krig i familien Harlang når nye højder, efter at den kontroversielle advokat Christian Harlang er gået konkurs.

Brødrene til den kontroversielle advokat Christian Harlang, der er under konkursbehandling, vil have deres 93-årige mor, Inge Merete Harlang, sat under værgemål.

Værgemål Nogle er på grund af deres helbred ikke i stand til at handle på egne vegne i økonomiske og personlige forhold.

I så fald kan det være nødvendigt at komme under et såkaldt værgemål, hvor en anden – en værge – kan handle på ens vegne.

Ved langt de fleste værgemål er personen stadig myndig og beholder retten til at handle selv.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at beskytte personen mod at blive udnyttet eller indgå uheldige økonomiske aftaler. I så fald kan personen få frataget sin økonomiske retlige handleevne og dermed miste retten til at indgå gyldige økonomiske aftaler, optage lån o.lign. Kilde: Borger.dk Kilde: Borger.dk

Det er et modsvar mod, at Christian Harlangs ekshustru, Bente Meyer, som han stadig bor sammen med, for kort tid siden har fået fuldmagt over Inge Merete Harlangs økonomi.

»Vi er i familien meget utrygge ved, at Christians samlever, Bente Meyer, efter Christians konkurs nu forsøger at overtage kontrollen over boet efter vores far,« siger Christoffer Harlang.

Christian Harlang blev mandag den 18. juni sat under konkursbehandling.

Fonden trak tæppet I 2016 fastslog Advokatnævnet, at Christian Harlang ”særdeles groft” havde tilsidesat god advokatskik i en sag om fonden. Han blev idømt en bøde på 100.000 kr. og skulle tilbagebetale et salær på 4,9 mio. kr. Byretten gav nævnet delvist medhold, og nu skal den for Østre Landsret i begyndelsen af 2019. Fonden vil formentlig kræve omkring 5 mio. kr. af Christian Harlang.



Det er fondens bestyrelse med advokat Steen E. Christensen, Peter Bjerregaard, mangeårig direktør i Rederiforeningen, og kapitalfondsmanden Jens Hahn-Petersen, der har besluttet at begære Christian Harlang konkurs. Konkursbegæringen mod Christian Harlang blev indleveret i begyndelsen af 2018. Den kom fra Det Dansk-Franske Dampskibsselskabs Understøttelsesfond af 1950.

Det betyder, at Christian Harlang mister sin bestalling, og en kurator er ved at få overblik over hans værdier.

»Vi er ikke bekendt med, hvorfor vores mor har ønsket at lade Bente Meyer disponere over sine aktiver, men vi formoder, at fuldmagten kan være overdraget for at muliggøre, at Christian i kreditorly kan skaffe sig adgang til udbetalinger fra vores mors formue,« skriver de i anmodningen til skifteretten om at sætte Inge Merete Harlang under værgemål.

Christoffer Harlang peger på, at Bente Meyer i forvejen er blevet bestyrelsesmedlem i familiefonden Harlang & Toksvig Fondet, som er stiftet af deres farfar og årligt deler penge ud til Frantz Harlangs efterkommere. Christian Harlang er blevet smidt ud af bestyrelsen, fordi han er under konkursbehandling.

»Her bidrog hun til at standse uddelingerne til min farfars efterkommere og i stedet kanalisere midlerne via min mors konto videre til Christian. Og nu har hun altså fået fuldmagt over vores mors formue,« siger Christoffer Harlang.

For nyligt solgte Christian Harlang et sommerhus, han oprindeligt købte billigt af moderen, tilbage til moderen. Samtidig er der igennem de senere år taget betydelige lån i både morens hus i Taarbæk og i de grunde, som ligger rundt om sommerhuset, og som skulle testamenteres til Christian Harlangs søskende, fordi han fik sommerhuset billigt.

Da Christoffer og Christian for mange år siden fik en stor ejendom i København, blev det skrevet ind i testamentet, at de to andre søskende, broren, Clement, og søsteren, Christine, skulle kompenseres.

»Vores mors og fars testamente byggede på absolut ligedeling mellem os fire søskende, og dette blev ført videre i vores mors testamente. Men sommerhusgrundene er siden blevet tungt belånt, og/eller solgt af Christian, og ligeså tvivler jeg på, om han ikke også har fikset det sådan, at de kompensationer, min søster og jeg skulle have forlods, er elimineret,« siger Clement Harlang.

Inge Merete Harlang oplyser, at hun ikke har nogen kommentar, mens telefonforbindelsen afbrydes, da Finans forsøger at få en kommentar fra Bente Meyer.

»Jeg udtaler mig ikke om det,« er Christian Harlangs eneste kommentar.