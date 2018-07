Dansk toprytter sælger stutteri for kæmpebeløb

Den tidligere OL-medaljevinder Andreas Helgstrand har solgt kontrollen i sin hestevirksomhed til en kapitalfond.

Det er ikke mange af de største danske stutterier, der kan prale af at tjene penge.

Men det har Helgstrand Dressage, der er ejet af den tidligere OL-medaljevinder Andreas Helgstrand, gjort gennem en årrække.

Faktisk så gode penge, at kapitalfonden Waterland har valgt at købe kontrollen over Helgstrand Dressage. Handlen værdisætter Helgstrand Dressage til 800 mio. kr. og forgylder dermed Andreas Helgstrand med et stort trecifret millionbeløb.

Det skriver Berlingske.

Andreas Helgstrand fortsætter som direktør og betydelig mindretalsaktionær i stutteriet, som er blevet markedsførende i verden.

»Det har været en stor beslutning, fordi virksomheden er som et lille barn for mig, men jeg ved jo ikke, om jeg kan blive ved med at magte det alene. Derfor bliver det fedt at løfte virksomheden til næste trin sammen med en partner som Waterland,« siger han til Berlingske.

Helgstrand Dressage har hidtil været en del af Andreas Helgstrands koncern, Wama Consult, som kom ud af det seneste regnskabsår med et overskud efter skat på 69 mio. kr.

Andreas Helgstrand arbejdede i mange år på Lego-ejer Kjeld Kirk Christiansens stutteri Blue Hors. Men i 2008 kom han i kontakt med den ridesportsglade rigmand Ole Vagner. Han kautionerede for Andreas Helgstrand, der således kunne købe godset Møgelmosegård i Vodskov - og omdanne det til et af verdens bedste træningscentre for dressurheste.

Siden har Helgstrand haft uafbrudt vækst og oparbejdet en egenkapital på omkring 250 mio. kr. Kunder fra hele verden kommer til Vodskov for at se på Andreas Helgstrands dressurheste, der i nogle tilfælde bliver solgt for tocifrede millionbeløb.

I december 2017 åbnede han en ny afdeling af sit stutteri i den amerikanske by Wellington, der er beliggende i Florida.

»Forretningen kan virkelig få fart på i USA. Der er potentiale for at få rigtigt mange kunder derovre,« sagde Andreas Helgstrand i november 2017 til Finans.

Hans koncern beskæftiger mere end 70 medarbejdere.