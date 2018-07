Charterselskaber lider i sommervarmen: Har aldrig oplevet noget lignende

Tomme sæder og rejser til spotpris koster dyrt for charterbranchen, hvor salget har været langt mindre end normalt. Højsæsonen går også trægt i forhold til sidste år.

For charterbranchen har forsommeren i Danmark været den værste i årtier. Flyene er fløjet med usædvanligt mange tomme sæder, og rejserne er blevet solgt med rekordstore rabatter, fordi danskerne har nydt solen og varmen hjemme.

Det bliver dyrt for charterselskaberne, der mister omsætning og indtjening for mange millioner kr. Også salget i skolernes sommerferie er begyndt trægt i forhold til tidligere år. Branchen glæder sig dog over, at det dårlige vejr sidste år betyder, at mange har købt og betalt rejsen lang tid i forvejen.

»Jeg kan ikke huske noget lignende i min tid i charterbranchen. Vejret har været godt i flere måneder, og priserne på charterrejser er meget lavere end sidste år. I perioder har det aldrig været billigere at komme sydpå,« siger Jan Vendelbo, direktør i Spies, som er Danmarks største rejsearrangør.

De tre største lufthavne har alle haft et fald i antallet af charterpassagerer i forsommeren. Billund Lufthavn havde i maj og juni godt 2 pct. færre rejsende. I Aalborg var faldet omkring 20 pct., mens Københavns Lufthavn i maj havde 6 pct. færre charterrejsende.

Spies solgte rejser til spotpris i forsommeren, og selv her i begyndelsen af skolernes sommerferie er priserne markant lavere end normalt. Sidste år blev stort set alle rejser solgt til fuld pris, og mange søgte forgæves efter en plads på charterflyet.

Der er dog ikke tale om en katastrofe for Spies, for dårlige minder fra de seneste somre har betydet et stort forsalg. Op mod 90 pct. af rejserne er solgt på forhånd og til gode priser.

Spies har haft tilbud på charterrejser til under 1.000 kr., og det er en underskudsforretning. Men Spies har eget flyselskab og egne hoteller, og det skaber omsætning i den del af forretningen, frem for tomme sæder og hotelsenge.

Primo Tours, der også omfatter Århus Charter og Suncharter, har valgt ikke at sælge til spotpriser. Det har betydet mange tomme sæder på charterflyene, men det er en bevidst strategi.

»Vi vil gerne beskytte vores mange stamgæster, som i god tid har købt til normalprisen. Det er ikke fair, hvis andre i sidste øjeblik kan købe den samme rejse langt billigere,« siger Bjarke Hansen, direktør og hovedaktionær i Primo Tours.

Han erkender, at det bliver dyrt, men selskabet har de seneste to år i træk haft branchens bedste indtjening pr. gæst med et samlet overskud på den rigtige side af 30 mio. kr.

»Det er en del af spillet, at der kan komme en dårlig sæson. Derfor har vi lagt til side, og vi klager ikke,« siger Bjarke Hansen.

Det gør Spies heller ikke.

»Det er en branche, hvor det går op og ned. Lige nu er vi i en bølgedal salgsmæssigt, men vi ved også, at det vender igen,« siger Jan Vendelbo.

Han glæder sig over, at en vintersæson med rekordhøj indtjening har polstret selskabet.