Danske Commodities er blevet købt af Equinor, tidl. Statoil, for 400 mio. euro.

Kasper Brøndgaard Andersen, f. 1986, er journalist på Finans. Kasper er uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus og har siden 2009 været eksiljyde i København, hvor han startede med at dække energi og transport for Ingeniøren og kort arbejdede freelance for Radio24syv i Kairo under Det Arabiske Forår. Siden fik han smag for erhvervsjournalistik på først Energiwatch og siden Ritzau Finans. På Finans dækker Kasper energibranchen, M&A, transport og service, mens han i fritiden ser og spiller fodbold, løber maraton og læser alt af og om Warren Buffett.

Danske Commodities, der handler med energi fra hovedkontoret i Aarhus, er blevet solgte til norske Equinor, tidl. Statoil.

Det norske olieselskab, som arbejder på at få en større grøn forretning, betaler 400 mio. euro eller godt og vel tre mia. kr. for energihandelselskabet, der er stiftet og ejes af Henrik Lind, som også er direktør i forretningen.

Prisen kan stige en smule, alt efter hvordan Danske Commodities (DC) klarer sig over de næste år, og Henrik Lind har samtidig forpligtet sig til at blive mindst 12 måneder efter, at handlen lukker.

»Købet markerer et spændende nyt kapitel i Danske Commodities' væksthistorie. Under Equinors ejerskab vil Danske Commodities få glæde af en stærkere finansiel position og en portefølje af aktiver af gas og vedvarende energi over hele Europa, som kan optimeres ... og give yderligere handelsmuligheder,« siger Henrik Lind i en meddelelse.

Danske Commodities blev stiftet af Henrik Lind i 2004 og har hovedsæde i Aarhus. Selskabet handler elektricitet og gas i 37 lande og har mere end 6.000 megawatt (MW) under forvaltning i otte lande. Sidste år fik selskabet et driftsresultat (ebt) på 60 mio. euro - det højeste nogensinde.

»Danske Commodities' handelsplatform og geografisk fodaftryk vil understøtte vores strategi ved at udnytte DC's betydelige handelsposition inden for elektricitet og gas,« siger Jens Økland, vice president hos Equinor, i en meddelelse.

Danske Commodities (DC) hyrede sidste år investeringsbanken FIH Partners til at finde en ny ejer til selskabet.

Dengang blev der spekuleret i en væsentligt højere pris for selskabet, men den forholdsvis lave pris set i forhold til indtjeningen sammenlignet med mange andre virksomhedshandler skyldes, at DC's resultater er baseret på handelsaktivitet og svinger en hel del.

Som Finans også tidligere har beskrevet, lå det i kortene, at køberen formentlig ville være et stort energiselskab, der kunne gøre brug af Danske Commodities' evner inden for bl.a. gashandel og samtidig give DC adgang til en stor balance, hvilket er afgørende, når der indgås langsigtede kontrakter af fx strømsalg.

Det er da også kun et par år siden, at Danske Commodities' største konkurrent, ålborgensiske Neas Energy, blev købt af det britiske energiselskab Centrica.

Det har givet Neas Energy en solid ejer i ryggen, som styrker muligheden for at handle el og gas, og det får Danske Commodities altså også nu med den nye ejer.

Kilder tæt på Neas har imidlertid også tidligere fortalt til Finans, at det kan være tungt at være en del af en stor børsnoteret koncern som Centrica, hvilket betyder, at det tager længere tid af træffe beslutninger.

Og det på et marked, som er under hastig forandring.

Med Equinor ombord får DC ligeledes en børsnoteret ejer, for hvem DC blot er en lille parentes i den samlede forretning, men det har altså ikke afskrækket Henrik Lind.



»Vi vil få en stor ejer med store ambitioner inden for vedvarende energi, der kan accelerere vores muligheder for at skalere og lave investeringer, og hvor deres værdier og folk er et stærkt match med vores egne,« siger han i en meddelelse.