Dansk olierigmand i nyt kæmpetab

År for år bliver der spist af oliemilliardær Jørgen Hallundbæks formue.

Få danskere har de seneste år måttet sluge større formuetab end oliemilliardæren Jørgen Hallundbæk.

I 2017 lød underskuddet efter skat i hans personlige holdingselskab på 106 mio. dollars, svarende til 674 mio. kr. Det viser et nyt regnskab fra selskabet.

Dermed har Jørgen Hallundbæk tabt over 1 mia. kr. i de seneste to år.

Hans virksomhed er tilmed så udfordret, at han for andet år i træk end ikke tør spå om udviklingen i indeværende år.

»2018 forventes at blive endnu et udfordrende år for industrien, da det lave olieprismiljø fortsætter med at påvirke både operatører og servicevirksomheder,« skriver selskabet i sit nye regnskab.

Tidligere var Jørgen Hallundbæks to teenagebørn medejere af holdingselskabet. Men ifølge CVR-registeret blev selskabet 100 pct. ejet af Jørgen Hallundbæk i marts.

Omdrejningspunktet i holdingselskabet er virksomheden Welltec, der laver fjernstyrede robotter til olieindustrien, og som har gjort Jørgen Hallundbæk til milliardær.

Welltecs værdi er raslet ned Fiat-familien købte sig for nogle år siden ind i Welltec, der blev værdisat til 6 mia. kr. I Fiat-familiens nyeste regnskaber fremgår det, at værdien er halveret.

Olieprisens deroute har ramt Welltecs omsætning og indtjening som en hammer, og samtidig kæmper selskabet med en tårnhøj gæld.

Welltec har relativt for nylig rejst 2,15 mia. kr. ved salg af virksomhedsobligationer, men det har været en dyr omgang og vil belaste firmaet med årlige renteudgifter på mere end 200 mio. kr.

Samtidig risikerer Hallundbæk at få udvandet sin majoritetspost i selskabet, så hans ejerandel kommer under 50 pct.

Væksten i Welltec var på et tidspunkt så voldsom, at den stenrige Agnelli-familie, der står bag Fiat og fodboldklubben Juventus, for et par år siden valgte at kaste et milliardbeløb efter en større portion aktier i den danske virksomhed.

Men de seneste år er det gået alt andet end godt for Welltec, der har været presset af faldende oliepriser og har været nødt til at skære kraftigt i medarbejderstaben.

Welltec blev stiftet i 1994 af Jørgen Hallundbæk. Gennem en årrække voksede virksomheden med høj fart, men olieprisens deroute har de seneste år ramt selskabet som en hammer, så man nu kæmper med en stor og dyr gæld.