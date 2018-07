Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, er oprørt over, at færger skruer op for prisen på deres satellitinternet, så intetanende mobilkunder risikerer regninger på tusindvis af kroner.

Teleindustrien langer nu hårdt ud efter færgeselskaber, der udskriver store regninger til intetanende mobilkunder.

»Enig i at mobilbrug på færger er røveri,« skriver Jakob Willer, direktør i teleselskabernes interesseorganisation Teleindustrien, på Twitter.

Meldingen kommer, efter at Finans har omtalt en ny kendelse fra Teleankenævnet, som blåstempler en regning på 2.127,27 kr. til en mor og hendes to døtre.

Reelt bør det være færgeselskaberne, der forklarer sig overfor kunderne her. Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

På en færgetur til Norge brugte de to piger deres mobiltelefoner samlet i 104 minutter. Desværre for pigerne og moren havde telefonerne koblet sig op på færgens satellitinternet, og dermed steg prisen eksplosivt, samtidig med at afregningen mellem færgeselskabet og mobilselskabet forsinkede opgørelsen af forbruget.

Derfor endte moren med regningen på 2.127 kr., selv om hun inden afrejsen havde få indført et loft på 465 kr. for dataforbrug i udlandet for hver af pigerne.

Sagen har udløst kritiske kommentarer rettet mod mobilselskaber, men Jakob Willer understreger, at bolden ligger hos færgeselskaberne.

»Reelt bør det være færgeselskaberne, der forklarer sig overfor kunderne her. Det er en tjeneste udbudt af færgeselskabet, og de høje priser er fastsat af færgeselskabet,« siger teledirektøren.

Telenors lavprisselskab CBB Mobil er imidlertid så træt at tvister med kunder om uventede dataregninger fra ophold på færger, at man nu har taget affære.

»Derfor har vi i CBB indført en ny service, hvor man aktivt skal tilmelde sig satellitinternet (MCP), før dette kan tilgås,« siger Christian Hoffmann, direktør i CBB Mobil, til Meremobil.dk.

Skridtet forklares med, at tilmeldingen sætter en stopper for, at mobiltelefoner automatisk hopper over på færgens dyre satellitforbindelse.

I den aktuelle sag gav Teleankenævnet mobilselskabet ret i, at moren skulle betale for de to piger dataforbrug, fordi selskabet havde anført i sine betingelser, at der ved dataforbrug via andre selskabers net – som f.eks. et skibs satellitnetværk – kan gå op til 30 dage, før mobilselskabet modtager besked om forbruget.

I det tilfælde kan et loft over forbruget blive overskredet, forklarede selskabet i sagen.