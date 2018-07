Oprør blandt solcelleejere breder sig

Landsforeningen af Solcelleejere er klar til at fusionere med Danske Energiforbrugere for at slutte op om et retsligt opgør med uventede ekstraregninger til 85.000 solcelleejere.

Utilfredsheden blandt 85.000 solcelleejere griber om sig.

Sagen kort Energinet vil tvangsflytte knap 85.000 ejere af små solcelleanlæg og små husstandsvindmøller fra deres nuværende årsbaserede nettoafregning over på en timebaseret nettoafregning.

Ændringen betyder, at solcelleejere mister den økonomiske fordel ved at kunne ”gemme” sommersolens energiproduktion til elforbruget i de mørke vintertimer.

Energinet anslår, at den årlige ekstraregning typisk vil ligge på 200-500 kr. pr. anlæg. Et skøn, som mange solcelleejere finder alt for lavt.

Samlet skønner Energinet den årlige ekstraregning på op til 42 mio. kr.

Ændringen får kun betydning for den rå elpris. Opgørelsen af betalingen af PSO- og elafgifter vil fortsat blive opgjort på årsbasis.

I 2012 lovede et politisk flertal de 85.000 solcelleejere, at der ikke ville blive pillet ved deres afregningsvilkår for strøm, afgifter, tariffer og moms i 20 år.

I 2012 blev solcelleejerne lovet uændrede afregningsvilkår i 20 år af Folketinget. Alligevel trues de nu af en uventet ekstraregning på op mod 600 mio. kr., fordi Energistyrelsen, der hører under klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V), lægger op til en ændring af afregningsreglerne.

»Det er et løftebrud, så det brager. Vi finder os ikke i det. Så er det sagt meget pænt,« siger Sven Kristiansen, formand i Landsforeningen af Solcelleejere.

Utilfredsheden med flere ekstraregninger fik i marts foreningen Danske Energiforbrugere til at stævne Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, ligesom man har politianmeldt klima- og energiministeren for brud på ministeransvarlighedsloven.

På en ekstraordinær generalforsamling om tre uger venter Sven Kristiansen at få grønt lys fra medlemmerne til at gå sammen med Danske Energiforbrugere, så de i samlet trop kan tage kampen op mod, hvad de to foreninger ser som et politisk »tyveri« og »plyndringstogt fra oven« over for de 85.000 solcelleejere og knap 700 ejere af en husstandsvindmølle.

I Danmarks Vindmølleforening er direktør Christian enig i, at de grønne elproducenter er udsat for et løftebrud, fordi Energistyrelsen vil tvangsindføre en afregningsmodel, der stik imod 2012-løftet vil gøre deres elaftale dyrere.

»Det er lovgivning med tilbagevirkende kraft,« siger Christian Kjær.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt har senest forklaret, at sagen er ude af hans hænder, da ekstraregningen er udløst af tekniske og skattemæssige regler, som han ikke er herre over.

»Det ligger derfor ud over mine kompetencer at gøre mere i denne sag,« udtalte ministeren for to uger siden til Finans.

Men den forklaring er lidt for letkøbt, fastslår Brian Vad Mathiesen, professor og energiekspert ved Aalborg Universitet.

»Uanset hvordan man vender og drejer sagen, så blev der indgået en ret klar aftale af en række partier i Folketinget i 2012. Nu vil ministeren og partierne ændre opfattelsen af den aftale, der er indgået,« siger Brian Vad Mathiesen.

I 2012 blev solcelle- og vindmølleejerne fredet økonomisk til 2032. De nye og dyrere afregningsregler ventes gennemført for de første solcelleejere allerede fra årsskiftet.