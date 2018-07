Dansk it-familie har sat 1,3 mia. kr. ind på kontoen

Pengene fra salget af Zibrandtsen-familiens livsværk skal bl.a. bruges på at investere i iværksættere.

Den danske it-rigmand Niels Zibrandtsen og hans familie blev milliardærer, da familien tre dage inden juleaften solgte it-firmaet Global Connect til kapitalfonden EQT.

Lidt over 1,3 mia. kr. tikkede der ind på kontoen, da Niels Zibrandtsen i december 2016 gav slip på 80 pct. af sit livsværk. Det viser et regnskab fra familiens selskab Zibra A/S, som familien ejede størstedelen af Global Connect gennem.

Her fremgår det også, at der er udbetalt et ekstraordinært udbytte på 572 mio. kr.

Niels Zibrandtsen stiftede Global Connect for 20 år siden og var den første, der brød TDC's monopol ved selv at anlægge eget fibernetværk i Danmark. Gennem årene har selskabet indbragt store millionbeløb til Zibrandtsen-familien.

I midten af 2016 satte Niels Zibrandtsen så gang i en salgsproces. Den endte med, at kapitalfonden EQT købte 80 pct. af Global Connect, mens Zibrandtsen-familien beholdt de resterende 20 pct.

Niels Zibrandtsen afslørede over for Børsen, at flere mulige købere var i spil i den afgørende fase af salgsprocessen.

»Der var seks i det hele til sidst,« sagde Niels Zibrandtsen til Børsen.

Niels Zibrandtsen er formand for familiens investeringsselskab Zibra A/S, som også er ejet af hans hustru, Lisbeth Neel Zibrandtsen, deres datter Anna samt sønnerne Claus og Peter Zibrandtsen.

Pengene fra salget vil Zibrandtsen-familien bl.a. bruge på at investere i virksomheder inden for it-sektoren, fortalte Niels Zibrandtsen tidligere på året til Børsen. Investeringerne skal ske gennem Zibra A/S, hvorunder der ligger en stribe af virksomheder, som alle opererer inden for it-sektoren.