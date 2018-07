Sidder på en formue: Truckbrødre tjener rekordmange millioner

Arvefølgen er klar i familieejede N.C. Nielsen Gruppen, der tjener historisk meget.

De er hver især gode for over en halv mia. kr. Og de er stadig i fuld gang med at drive forretninger, selvom at dåbsattesten - med den ene brors ord - efterhånden er blevet »lidt gul i kanterne.«

Brødrene Per og Poul Nielsen har gennem årene skabt en formue på familievirksomheden N.C. Nielsen, der blev stiftet af deres far. Virksomheden, der handler med gaffeltrucks og traktorer, vokser og vokser og tjener nu historisk mange penge.

Det viser et nyligt offentliggjort regnskab.

I 2017 skabte Nielsen-brødrene et overskud på 121 mio. kr. Det var bedre end forventet, skriver brødrene i regnskabet. Omsætningen i N.C. Nielsen Gruppen voksede til knap 1,5 mia. kr.

Brødrene Nielsen har samlet deres forskellige aktiviteter i N.C. Nielsen Gruppen. De største selskaber i koncernen er N.C. Nielsen og Scantruck, der er agentur for maskiner fra Linde, Terberg og Manitou.

Brødrene overtog familieforetagendet fra deres far for 50 år siden. Dengang havde de syv medarbejdere - nu har de 387 i de virksomheder, som brødrene kontrollerer.

Da brødrene for et år siden kom med regnskab, blev adm. direktør Poul Nielsen spurgt, om der var planlagt et generationsskifte i N.C. Nielsen Gruppen.

»Min dåbsattest er ved at være lidt gul i kanterne. Men jeg har glemt at indbetale til min pension i nogle år, så jeg er nødt til at blive lidt endnu,« lyder det første svar - med et smil.

Men jo, generationsskiftet er planlagt. Der er bare ikke sat en dato på.

»Jeg har en søn, som skal overtage min plads, regner vi med. Min bror Per har også en søn, som er teknisk anlagt og klar til at efterfølge ham. Så arvefølgen burde være dækket ind,« sagde Poul Nielsen.

Poul Nielsen har en egenkapital på 579 mio. kr. i sit private holdingselskab. Per Nielsen har 588 mio. kr. i sit.

Egenkapitalen i N.C. Nielsen Gruppen A/S er på 986 mio. kr.