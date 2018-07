Danskernes penge fosser ind i investeringer, der gør en forskel

Et kraftigt stigende antal danskere ønsker at komme miljøet til undsætning, mens de jagter et afkast, oplever de største banker. Især velhavende folk puffer store summer mod de såkaldte impact-investeringer.

Vi vil gøre verden til et bedre sted med vores opsparinger. Men samtidig skal vi også helst score et flot afkast.

Den tankegang støder landets banker i stigende grad på, når de skal forvalte danskernes formuer.

Indtil videre har kunderne pøset langt flere penge end forventet i Danske Banks to såkaldte impact-fonde, der retter sig mod investeringer i vand- og miljørelaterede løsninger, som banken lancerede i påsken.

»Vi krydsede en halv milliard inden for et par måneder, og det er absolut mange penge, når vi taler om to investeringsprodukter, vi ikke rigtig har markedsført,« siger Sune Mortensen, chef for investeringsprodukter og rådgivning i Danske Bank.

Han kan ikke huske, at han har set trends i investeringsverdenen, der er vokset så hurtigt og så kraftigt som hele området for ansvarlige investeringer.

Fakta: Velhavernes filantrokapitalistiske projekter Mærsk-arvingen Robert Uggla lancerede i august 2017 en kapitalfond, der i første omgang skal investere 1 mia. kr. i afrikanske infrastrukturprojekter for i forlængelse af et afkast at gøre en forskel på kontinentet.



En række andre mindre profilerede medlemmer af Mærsk-familien, der ikke sidder med ansvaret for at drive hverken shippingselskabet eller Mærsk-fondens formue, investerede for nylig gennem selskabet Impact Invest i iværksætterselskabet M-PAYG, der arbejder på at få strøm til Afrikas fattige udkanter.

Bestseller Foundation, der blev stiftet i 2015, er dedikeret til at investere i projekter og virksomheder, der kan bidrage til at mindske fattigdom i Afrika og Asien.

I slutningen af 2017 valgte Carlsberg Fondet at sende en halv milliard kroner til Impax Asset Managements fonde.



Danske Bank bruger to investeringsfonde, som Impax Asset Management står bag. Den britiske formueforvalter er en af de største af sin slags på det europæiske marked, som udelukkende fokuserer på at investere i muligheder, der opstår som led i klodens omstilling til at blive mere bæredygtig.

»I 2014 havde vi ansvaret for omkring 2,5 mia. pund. Nu drejer det sig om 11,8 mia. pund,« siger Meg Brown, direktør for forretningsudvikling og markedsføring i Impax Asset Management.

Nordea har i otte år haft en fond, der med fokus på klima- og miljøinvesteringer lægger sig op ad impact-tankegangen. Interessen for den eksploderede i 2017. Nu er storbanken på vej med en fond, der ubetinget investerer i at skabe sociale gevinster parallelt med et afkast til investorerne.



»Her vil vi identificere bestemte temaer, som vi investerer efter. Det kan være noget som menneskerettigheder og demokratisering af webadgang. Man kunne for eksempel investere i en virksomhed, der var god til at sprede mobiltelefonnet ud i landområder i Asien og Afrika,« siger Eric Pedersen, direktør for Nordea Invest.

Især private velhavere efterspørger muligheder, hvor de kan koble et afkast sammen med det at gøre noget godt for samfundet, lyder det fra formueforvalterne.

I slutningen af 2017 blev Bestseller Fonden med tøjmilliardæren Anders Holch Povlsen eksempelvis medlem af det Global Impact Investing Network (GIIN), som tidligere Tryg-chef Stine Bosse sidder i bestyrelsen for. I øjeblikket er der mere fokus på at investere i miljøløsninger og infrastruktur i ulande end i sociale initiativer. En udvikling, som Stine Bosse tillægger, at der ikke er nok opmærksomhed på mulighederne endnu.



Er kapitalismen blevet mere samfundsbevidst, eller er det bare, fordi der er en god mulighed for at tjene penge på dette område?

»I GIIN sidder vi alle sammen tilbage med en oplevelse af, at man også i den mere hardcore kapitalistisk tænkende del af verden bliver mere optaget af, at nogle ting på kloden ikke holder, hvis ikke vi begynder at få lagt dem om. Det rejser ind i investorernes måde at tænke på også. Money talks i denne verden. Men derfor er det stadig godt, at også tung kapital for eksempel flytter sig fra olie- og gasindustrien over i sol og vind,« siger Stine Bosse.