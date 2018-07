Tørken har reduceret den danske kornhøst med mindst 2,9 mio. tons og påført erhvervet tab på minimum 5,8 mia. kr. Både mælke- og svineproducenter mangler foder, og det ventes, at nogle må tømme staldene for dyr.

Tørken reducerer årets kornhøst med 30-50 pct. og koster de danske landmænd tab på minimum 5,8 mia. kr. Det vurderer erhvervets egne økonomer på landbrugets rådgivningscenter, Seges.

I et normalt år høster de danske landmænd omkring 9,5 mio. tons korn.

»Men vi vurderer, at høsten i år bliver 30-50 pct. mindre end i et normalår,« oplyser Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Seges.

Dermed ser det ud til, at tørken reducerer størrelsen af den danske kornhøst med mindst 2,9 mio. tons, og situationen er dermed langt værre end i 1992, der ellers er det værste høstår i nyere tid. Det år blev Danmark ramt af en voldsom tørke, der reducerede kornhøsten med 1,8 mio. tons.

I år er tørken imidlertid begyndt langt tidligere end i 1992, og den er fortsat helt frem til nu, hvilket resulterer i katastrofalt ringe høstudbytter mange steder i landet.

»Der er store forskelle på udbytterne fra afgrøde til afgrøde og fra landsdel til landsdel. Samlet set er der dog tale om en voldsom nedgang, som ifølge vores beregninger minimum vil udløse nettotab på 5,8 mia. kr. Tørken reducerer således driftsindtjeningen med mindst 4,5 mia. kr. på heltidsbedrifterne, mens deltidsbedrifterne mister minimum 1,3 mia. kr.,« vurderer Klaus Kaiser.

Den elendige kornhøst rammer svineproducenterne hårdt, da de mangler korn til grisene og derfor skal indkøbe ekstra store mængder foder. Det sker til stigende priser, da der også er tørke i mange andre lande.

Mælkeproducenterne er mindst lige så hårdt ramt, da det knastørre græs for længst er blevet gult og er holdt op med at gro.

»På grund af den dårlige høst vil landmændenes lagre af grovfoder og korn i år slippe op langt tidligere end normalt. De tvinges derfor til at indkøbe ekstra mængder af foder til deres grise og køer, og det forudsætter selvsagt, at bankerne accepterer, at landmændene trækker ekstra hårdt på kassekreditten. Vi venter, at bankerne generelt til stille den fornødne likviditet til rådighed,« siger Klaus Kaiser.

Han tilføjer dog, at »hvis tørken fortsætter vil en del landmænd blive nødt til at overveje, om de skal reducere eksempelvis antallet af malkekøer – simpelthen fordi de ikke har råd til at indkøbe foder til dem.«

Markedsanalytiker Palle Jakobsen, Agrocom, vurderer, at kornhøsten i Danmark i år bliver omkring 45 pct. mindre end i 2018, og det ser mindst lige så sort ud for produktionen af græs til køerne.

»Situationen er katastrofal for mælkeproducenterne. Mange nåede kun at få et slæt græs, inden markerne blev gule. Normalt høster man græs fem eller seks gange på et år. I år får de i bedste fald to slæt. Mælkeproducenterne kommer altså til at mangle rigtig meget foder, og nogle bliver nødt til at reducere antallet af køer, fordi de ikke kan låne penge til at købe ekstra foder,« vurderer Palle Jakobsen.

Han påpeger, at også slagtesvineproducenterne er hårdt ramt, fordi den elendige kornhøst falder sammen med usædvanligt lave svinepriser.

»En del producenter med lejede stalde vil formentlig vælge at tømme staldene for slagtesvin og vente på bedre tider,« siger Palle Jakobsen.

Torben Hauskov, formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter, betegner situationen som særdeles alvorlig.

»Vi er lige nu ramt ekstremt hårdt fra tre sider: høsten er elendig, svinepriserne er elendige, og kornpriserne stiger. Vi skal altså ud og betale dyrt for ekstra foderkorn til grise, som vi får en alt for lav pris for. Det hænger slet ikke sammen, og nogle vil frivilligt tømme staldene for slagtesvin, mens andre vil blive tvunget til det af banken,« vurderer Torben Hauskov.

Han frygter, at ubalancerne på kort sigt kan blive endnu mere ekstreme, hvis kornpriserne stiger yderligere, og svinepriserne falder. På længere sigt vil priserne imidlertid bevæge sig tilbage i ligevægt, vurderer formanden for svineproducenterne.