Det danske online-spillemarked er i tårnhøj vækst, og danskerne er nu dem, som bruger tredjemest på pengespil i Europa. Det har fået flere internationale spillegiganter til at udse sig Danmark som deres nye guldæg.

De rød-hvide farver har fået millionerne til at strømme ind på kontoen hos de internationale spilselskaber, der nu satser benhårdt på at score jackpot i Danmark.

Det danske milliardmarked for pengespil er nemlig brandvarmt – ført an af onlinekasino med en eksplosiv vækst på 106 pct. på fire år, viser tal fra Spillemyndigheden.

Spillemarkedet i Danmark I 2012 blev dele af spillemarkedet liberaliseret, mens Lotto, joker og skrabelodder forblev et monopolspil, som kun Danske Spil må udbyde.

Det har siden tiltrukket over 25 udenlandske spiloperatører, der nu sidder på over 60 pct. af det liberaliserede marked, som bl.a. tæller betting, onlinekasino, poker og bingo.

Spillemarkedet er i tårnhøj vækst og ventes at runde 10 mia. kr. i år, efter alle gevinster er udbetalt. Især onlinekasino skyder afsted med en vækst på 106 pct. på fire år.

Danskerne er nu dem, som bruger tredjemest på pengespil pr. indbygger i hele Europa. Derfor flokkes spillegiganterne til Danmark, hvilket har skabt en hård kamp på markedsføring og tårnhøje startbonusser for at lokke nye spillere til.

I forhold til andre europæiske lande bruger danskerne nu tredjeflest penge på gambling pr. indbygger, kun overgået af italienerne og finnerne. Men modsat f.eks. Finland er store dele af det danske spillemarked ikke omfattet af monopol, og derfor er det ekstra lukrativt for internationale spilselskaber.

»Muligheden for at spille kasinospil og live-bette på mobilen betyder, at markedet vokser markant lige nu. En af bannerførerne er Danmark, hvor markedet er stort, men ikke lige så modent som i f.eks. Storbritannien. Vi ser, at nye spiludbydere gør deres entré i Danmark og markedsfører sig intensivt, hvilket puster endnu mere til væksten,« siger Danske Banks svenske analytiker af spilleindustrien, Sharish Aziz.

I år forventes onlinekasino i Danmark for første gang at runde 2 mia. kr. i omsætning, efter alle gevinster er udbetalt. Og ser man på det samlede danske spillemarked inklusiv monopolspil som Lotto, ventes det at nå 10 mia. kr.

Nogle af de nye offensive kasinogiganter i Danmark er Leovegas og Mr. Green, som begge er børsnoteret i Sverige. Og blandt de mere modne spillere på markedet er den svenske gigant Unibet.

»Vi oplever et marked i fortsat vækst, men ikke længere med den hastighed, som vi så i årene lige efter den delvise liberalisering af spillemarkedet (i 2012, red.). Med bingo-produktets nylige liberalisering i Danmark forventer jeg, at vi fortsat vil se tocifret vækst for onlinekasino de kommende år,« siger Kim Olesen, den danske topchef i Kindred Gruop, som bl.a. ejer Unibet.

Modsat Unibet satser den nye offensive aktør Leovegas primært på onlinekasino, som tordner afsted i Danmark.

»Danmark har været ekstraordinært positiv i 2017. Det har været en af de mest succesfulde lanceringer, som virksomheden nogensinde har lavet,« skriver Leovegas i sit årsregnskab, efter selskabet gik ind i Danmark i januar 2017.

Men selv om de udenlandske spilleselskaber betaler 20 pct. af deres omsætning direkte ned i den danske statskasse i form af spilleafgift, advarer Center for Ludomani mod den store stigning i spiludbydere. Den benhårde konkurrence betyder nemlig, at markedsføringen er skruet »massivt op«, mener formanden for Center for Ludomani, Michael Bay Jørsel.

»I lande som Australien og Storbritannien, hvor spilleindustrien er mere moden, taler man om at begrænse eller forbyde reklamer med spil i dagtimerne, fordi det rammer folk med antræk til ludomani. Samme model burde man indføre i Danmark med den eksplosive udvikling i spil, vi ser nu,« siger han.

Folketingets partier drøfter netop nu, om den aggressive markedsføring og de tårnhøje startbonusser fra spiludbyderne skal begrænses.