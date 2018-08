Prognose: Høsten er bombet 50 år baglæns

Tørken har reduceret den danske kornhøst med 3,5 mio. tons. Det indikerer en prognose udarbejdet af fagbladet Landbrugsavisen.

Lars Attrup, f. 1969, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1997 og har siden da været ansat som skrivende reporter på Morgenavisen Jyllands-Posten. I de første år var Lars knyttet til avisens Indlandsredaktion og var ansvarlig for blandt andet bladets dækning af kommunalstof. Siden 2000 har han været en del af holdet på Jyllands-Postens Erhvervsredaktion. Her har Lars gennem mange år dækket landbruget og fødevareindustrien og emner, der er relateret til disse brancher. Herunder: globale fødevarekriser, råvarebørser, miljø, grøn energi samt EU’s landbrugs- miljø- og energipolitik. Lars har adskillige gange rejst kloden rundt med rygsæk.

Tørken er ved at udvikle sig til en økonomisk katastrofe for dansk landbrug. En prognose udarbejdet af fagbladet Landbrugsavisen indikerer, at kornhøsten i år vil blive på 6,1 mio. tons. Det er 3,5 mio. tons mindre end gennemsnitshøsten de seneste fem år.

Prognosen, der er udarbejdet på basis af indberetninger fra 16 planteavlskonsulenter spredt ud over hele landet, rammer sædvanligvis 0-5 pct. fra det endelige høstresultat. Prognosen er udarbejdet efter, at 69 pct. af kornmarkerne er høstet.

Hvis kornhøsten som ventet bliver 6,1 mio. tons, vil det være den ringeste høst siden tørkeåret 1976.

Man skal mere end 50 år tilbage - til midten af 1960'erne - for at finde gennemsnitlige høstudbytter på 6,1 mio. tons. Siden har udviklingen af bedre sorter og fremskridt i dyrkningsteknikker løftet en dansk normalhøst til 9,6 mio. tons.

Også høsten af græs til malkekøerne er i år slået helt fejl og bliver på landsplan mere end halveret. Samtidig har de seneste ugers fortsatte tørke reduceret den kommende majshøst 25-30 pct. Hvis tørken fortsætter yderligere en-to uger, vil majshøsten blive endnu mindre.

For de landmænd, der kun avler korn og ikke har køer eller grise, er det et plaster på såret, at kornpriserne den seneste tid har været stigende, fordi der også er tørke i mange andre lande.

Prisstigningerne forværrer imidlertid krisen for de mange tusinde danske landmænd, der også har køer eller grise. De har selv haft en dårlig høst og mangler nu foder til dyrene. Det foder skal de indkøbe på et marked, hvor priserne er hastigt stigende.

Ifølge Landbrugsavisen kunne landmændene for præcis et år siden sælge hvede for 110 kr. pr. 100 kilo. Nu er prisen 137 kr. Prisen på halm og andre typer grovfoder er steget eksplosivt.

Nogle af de tørkeramte landmænd har ikke råd til at betale for ekstra foder og tvinges derfor til at sende en del af deres dyr til slagtning. Det gælder især de økologiske mælkeproducenter. Som beskrevet af Finans er slagtningerne af økologiske køer fordoblet i juli.

Ifølge foreløbige estimater fra landbrugets rådgivningscenter, Seges, vil tørken reducere landbruget driftsindtjening med 5,8 mia. kr. Alt tyder dog på, at det reelle tab bliver noget større, da tørken er fortsat uden ophør lige siden beregningerne blev udarbejdet.