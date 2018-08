Mangel på regn skaber panik: Kornprisen bryder igennem historiske niveauer

Tørken forværres dagligt i Europa og Australien, og nye nedjusteringer af den amerikanske hvedeavl kaster endnu mere benzin på prisbålet.

Hvedepriserne er i dag brudt igennem de topniveauer, der senest blev nået i foråret 2014. På råvarebørsen i Paris er hveden i dag handlet op i priser lige under 220 euro pr. ton. Det er den højeste hvedepris i mere end fem år.

Dagens voldsomme prisstigninger skyldes blandt andet, at det amerikanske landbrugsministerium i går nedjusterede vurderingen af den amerikanske hvedeavl. Netop den amerikanske hvedeavl var udset til at fylde det store hul på verdensmarkedet, som tørken i EU, Rusland, Ukraine og Australien skaber.

»Men der er trods alt ikke tale om dramatiske nyheder fra USA. Markedets voldsomme reaktion vidner om, at panikken er ved at bryde ud blandt de mange købere, der ikke fik afdækket deres indkøb i tide. De seneste dage har vi set flere eksempler på, at selv små negative nyheder, udløser voldsomme reaktioner,« siger markedsanalytiker Palle Jakobsen, Agrocom.

Han understreger dog, at prisstigningerne helt frem til nu har været drevet af fundamentale forhold i markedet - dvs. udsigten til en dårlig høst på grund af tørken. I EU ventes hvedeavlen således at blive den mindste siden 2012, og også høsten i Rusland og Ukraine ventes at blive markant mindre end i 2017.

Alt i alt efterlader det verdens store eksportnationer med hvedelagre, som - relativt til forbruget - er de mindste nogensinde.

Tilmed indløber der dagligt alarmende meldinger fra Australien, som er ramt af den værste tørke i mange år. Mangel på foder tvinger nu de australske landmænd til at nedslagte dele af deres besætninger - herunder især kvæg - og Australiens korneksport ventes at blive langt mindre end normalt.

Der er flere måneder til høst i Australien, men markerne var knastørre, da de blev tilsået, og siden er der stort set ikke faldet regn. Derfor står det allerede nu klart, at avlen er skadet. Som om det ikke var nok, indikerer prognoser fra meteorologer i både USA og Sydafrika, at der er stigende risiko for, at vejret fra efteråret vil blive påvirket af vejrfænomenet El Nino, som tidligere har haft en voldsom negativ indvirkning på høstudbytterne i flere lande.

»Det er udsigten til, at den globale høst bliver noget mindre end i 2017, der har drevet priserne op til det aktuelle niveau omkring 220 euro. På verdensmarkedet fastsættes priserne i dollars, som er steget i kurs i forhold til euro. Det sætter endnu mere fart på prisstigningerne - målt i euro - på de europæiske råvarebørser,« påpeger råvarehandler Mads Kristensen, Jyske Bank.

Ifølge Palle Jakobsen, Agrocom, kan der være meget mere opadgående i vente:

»De fundamentale forhold kender vi efterhånden, men fra nu af bliver det panikken, der driver priserne videre op mod 250 - 270 euro. Mange indkøbere følte sig sikre på, at prisstigningerne ville stoppe ved 200 euro, og derfor dækkede de sig ikke af. Det gælder blandt andet nogle af de allerstørste nordafrikanske importnationer. De har ventet og ventet, og er nu fanget på det forkerte ben. Nu tvinges indkøberne i markedet og det vil sætte turbo på prisstigningerne, som formentlig ender med at blive overgjorte,« vurderer Palle Jakobsen.

Han venter, at pristoppen først vil blive nået i februar eller marts. Palle Jakobsen advarer derfor de danske landmænd, der mangler foderkorn, mod at udskyde deres indkøb i håb om snarlige prisfald.

»Prisen falder ikke tilbage under 200 euro på denne side af sankt hans,« vurderer Palle Jakobsen.