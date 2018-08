Dyr firmatur gav 10 medarbejdere skattesmæk

En gruppe medarbejdere i en midtjysk virksomhed fik sig noget af en overraskelse efter en weekendtur i hovedstaden på firmaets regning. De står hver til at skulle betale op mod 5.000 kr. til Skat.

Hotelovernatning, drinks i byen og middag på en af Københavns måske dyreste restauranter. Alt sammen på firmaets regning.

Umiddelbart lyder det som den perfekte weekendtur. Men nu står 10 medarbejdere i en midtjysk virksomhed med en restskat på op mod 5.000 kr. hver for arrangementet, der fandt sted i oktober 2014. Det skriver revisionsfirmaet BDO i sit nyhedsbrev Depechen.

Virksomheden selv betegnede turen i det københavnske som en belønningstur, efter at virksomheden havde været igennem en svær periode. Derfor var der heller ikke planlagt arbejdsmæssige aktiviteter eller indslag i løbet af weekenden. Ligesom de ansattes ægtefæller var inviteret med.

Og netop de forhold har resulteret i, at medarbejderne nu selv må punge ud for fornøjelserne. Det viser en kendelse fra Landsskatteretten.

Hvornår skal firmaturen beskattes? Der findes ingen faste regler for, hvornår der skal betales skat for en firmaudflugt.

Hvis turen skal være skattefri, skal deltagerne have et arbejdsmæssigt udbytte af turen.

Hvis turen har karakter af ferie eller belønning, så er den skattepligtig.

Som udgangspunkt har turens omkostninger ingen betydning. Kilde: BDO.

Den samlede udgift for turen lød på 76.367 kr. Det svarer til over 4.000 kr. pr. person.

52.500 kr. gik til restauranten, mens beløbet på overnatningen løb på 14.830 kr.

Virksomheden, der har omkring 50 ansatte, har tidligere afholdt både julefrokost og sommerfest for sine ansatte. Derfor vurderer Skat, at Københavnerturen havde et socialt formål og altså ikke kan stå for firmaets regning.

Desuden havde virksomheden på et møde med Skat i 2015 selv oplyst, at turen i hovedstaden kom som belønning for en travl tid, og at det derved var en »forkælelsestur« for de ansatte.

Hvis virksomheden vil dække medarbejdernes udventede skatteregning, kan den kun gøre det ved at give de ansatte et løntillæg, som efter skat dækker de ekstra omkostninger for medarbejderne. Det vil formentlig koste virksomheden en ekstra udgift på omkring 100.000 kr., skriver BDO.