Tørkeramte landmænd får hjælpepakke fra regeringen

Landbrugets tørketab opskrives nu til over 6 mia. kr., og erhvervets topfolk samles torsdag morgen til krisemøde. Her deltager miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der har en hjælpepakke med til det kriseramte erhverv.

Regeringen er nu klar med en hjælpepakke til de tørkeramte landmænd, der har haft den værste høst i mere end 100 år.

»Situationen i landbruget er meget alvorlig. Tørken er den værste i mands minde, og mange landmænd kommer til at mangle foder til deres dyr,« siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Hjælpepakken indebærer, at landmændene får mulighed for at høste grovfoder på op mod 250.000 hektar, der er tilsået med såkaldte efterafgrøder. Dermed tillader regeringen ekstraordinært, at et areal, som næsten er på størrelse med Fyn, bliver anvendt til produktion af foder. Miljøreglerne indebærer, at efterafgrøder i normale år ikke må høstes til foder.

Hjælpepakken indebærer også, at en række andre regler lempes, hvilket blandt andet gør det muligt for kvægbønderne at så rug på en stor del af de græsmarker, der er visnet væk i tørken. Rugen kan høstes allerede i efteråret som grovfoder. Desuden udskydes fristen for, hvornår de såkaldte efterafgrøder skal være sået med foreløbig to uger.

»Vi ændrer nu en række regler, så landmændene får mulighed for at producere mere foder. Det er en håndsrækning, som skal give den enkelte landmand bedre muligheder for at klare sig igennem krisen,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han deltager torsdag i en tørkekrisemøde, som Landbrug & Fødevarer, L&F, har indkaldt til på Axelborg i København. På mødet deltager også formændene for alle de danske landboforeninger. Her vil opdaterede beregninger blive fremlagt, som viser, at de totale tørketab for erhvervet nu overstiger 6 mia. kr.

Den hjælpepakke, som regeringen har med til krisemødet, indeholder en række initiativer, som alle er i kategorien hjælp til selvhjælp. Dvs. regelændringer, som giver landmændene bedre muligheder for at navigere gennem krisen.

Situationen er ved at være så alvorlig, at det ikke længere "bare" handler om overlevelsen for den enkelte landmandsfamilie miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V)

Ministeren anerkender dog, at krisen kan blive så alvorlig, at det bliver nødvendigt at gribe til mere bekostelige tiltag.

»I første omgang har jeg bedt Skatteministeriet regne på konsekvenserne af at udskyde landbrugets betalinger af moms og jordskatter,« fortæller ministeren.

Han vil heller ikke udelukke, at det kan blive nødvendigt med tiltag, som kan koste skatteborgerne penge.

»Mit grundsynspunkt er: Lad falde, hvad ej kan stå. Men situationen er ved at være så alvorlig, at det ikke længere "bare" handler om overlevelsen for den enkelte landmandsfamilie. Skaderne på erhvervet kan blive så alvorlige, at det også kan få nationaløkonomiske konsekvenser, og i så fald kan jeg ikke udelukke, at det kan blive nødvendigt med en økonomisk håndsrækning,« siger Jakob Elleman-Jensen.

I flere nabolande arbejdes der nu på at udarbejde nationale støttepakker til de tørkeramte landmænd. Hidtil har L&F holdt den liberale fane nogenlunde højt og kun bedt om "hjælp til selvhjælp", dvs. regelændringer - ikke kontanter.

Vi må erkende, at tørketabene bare vokser og vokser og nu overstiger 6 mia. kr. Martin Merrild, formand for L&F

»Derfor hilser vi ministerens håndsrækning velkommen. Regelændringerne løser ikke bare problemerne med et snuptag, men det giver den enkelte landmand nogle flere muligheder at arbejde med. I en så presset situation har det også stor psykologisk betydning, at man føler sig imødekommet,« påpeger Martin Merrild, formand for L&F.

Han åbner dog nu for første gang også for, at det kan blive nødvendigt med mere end regelændringer.

»Man kunne eksempelvis annullere den kommende betaling af jordskat. Vi må erkende, at tørketabene bare vokser og vokser og nu overstiger 6 mia. kr. Samtidig ser vi flere nabolande arbejde med nationale støttepakker. Det nytter ikke, at vi bare kategorisk afviser at få samme vej, for så taber hele erhvervet konkurrencekraft internationalt,« advarer Martin Merrild.