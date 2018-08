Populært dansk tøjmærke åbner to nye butikker om måneden

Millionforretningen Rains udvider kraftigt med nye butikker. Det sker ifølge direktøren for at styrke brandet.

Det danske regntøjsbrand Rains tjener millioner og udvider nu med en række nye butikker. Fremover skal både svenske, hollandske og belgiske kunder kunne købe selskabets produkter.

Rains, der blev grundlagt i Aarhus i 2012, har på få år fået stor succes både herhjemme og i udlandet. I 2017 tjente virksomheden 22 mio. kr. til ejerne Daniel Brix Hesselager, Kenneth Davids og Philip Lotko. Året før indkasserede de 19 mio. kr.

Nu udvider tøjfirmaet med to butikker om måneden resten af året.

Baggrunden for Rains Firmaet blev grundlagt i 2012 af stifterne Daniel Hesselager, Kenneth Davids og Philip Wormslev

Fra hovedkontoret i Aarhus udvikler og designer firmaet nye produkter

Rains har siden fået cirka 4.000 forhandlere i 21 forskellige lande

Forrige år åbnede virksomheden seks nye butikker I 2018 vil den åbne ti nye butikker

Forventningerne for år 2021 er 70 egne butikker

Ifølge direktør Jan Stig Andersen sker udvidelsen for at styrke virksomhedens brand. Og netop branding er vigtigt for Rains. I 2017 havde den aarhusianske virksomhed 500 færre salgssteder end i 2016.

»Vi sælger en livsstil. Med flere konceptbutikker giver vi kunderne mulighed for at opleve den samlede kollektion og hele Rains-universet. I konceptbutikkerne ved medarbejderne alt om Rains-konceptet og giver den ultimative service. Alt dette er med til at styrke vores brand,« siger direktøren.

Til september åbner Rains sin første butik i Stockholm, den hollandske by Utrecht og i Gent i Belgien. Mens virksomheden til oktober åbner nye butikker i Bordeaux, Paris og London, hvor Rains i forvejen har butikker.



Placeringen af de resterende fire butikker er endnu ukendt. Men der er fokus på de større byer, når Rains udvider til resten af verden.

»Konceptbutikker i de større byer er vigtige for vores strategi. Vi er allerede stærkt repræsenteret i livsstilsbutikker i storbyerne, og vores modebevidste målgruppe befinder sig her,« siger Jan Stig Andersen.

Udvidelsen med de 10 nye butikker vil resultere i, at Rains i alt får 18 butikker.

Jan Stig Andersen vil ikke kommentere, hvordan de mange butiksåbninger kommer til at påvirke regnskabtallene for 2018. Men han fortæller, at de otte nuværende Rains-butikker klarer sig godt.

Ifølge Morten Gade Steinmetz, der er revisor og partner i Deloitte og følger modebranchen tæt, er Rains' fokus på selve brandet en fornuftig strategi.

Han mener, at beslutningen om at fokusere på egne butikker frem for eksempelvis store modehuse får kunderne til at genkende mærket frem for produktet. Det øger brandingværdien.

»Rains-butikkerne har nogle utroligt gode placeringer, hvor folk lægger mærke til dem fra gaden. Mærkets egne universer tænder noget i forbrugerne, samtidig med at det giver virksomheden mulighed for at kontrollere, hvordan brandet fremstilles,« siger han og forklarer, at forbrugerne på den måde vil huske konceptet frem for regnjakken.

Mere generelt mener Morten Gade Steinmetz, at danske modebutikker ofte opnår succes i udlandet, fordi de udenlandske kunder oplever et andet serviceniveau, end de er vant til fra andre butikker i hjemlandet.

I 2021 har Rains en forventning om 70 egne butikker og en omsætning på 500 mio. kr. Jan Stig Andersen vurderer, at begge mål er realistiske for regntøjsfirmaet.