Imens liraen styrtdykker, køber turisterne i landet luksusvarer som aldrig før for den svage tyrkiske valuta.

Dyre tasker, solbriller og andre luksusvarer bliver i disse dage revet af hylderne i Tyrkiets mest eksklusive butikker som Louis Vuitton, Chanel og Gucci. Med liraen i frit fald kan man nu som turist spare flere tusinde kroner på dyre mærkevarer.

Det skaber køer ud til fortovet med turister, der vil udnytte den tyrkiske valutakrise til at gøre en god handel. Det skriver Bloomberg.

Den tyrkiske økonomis krise eskalerede, efter den amerikanske præsident, Donald Trump, udtalte, at han ville fordoble toldsatserne på tyrkisk stål og aluminium. Den tyrkiske lira er blevet svækket med 27 pct. i forhold til den amerikanske dollar de sidste tre uger.

Bare i sidste uge er liraen blevet svækket med 21 pct.

Det har skabt klondike-lignende tilstande, hvor de ivrige shoppere udnytter de lave priser, inden det vil vende igen ved en stabilisering. Det har betydet, at ivrige shoppere betaler andre for at stå i de lange køer, imens de shopper andensteds.

Orhan, der ikke ønsker at oplyse sit efternavn, står i kø uden for til en Louis Vuitton-forretning. Han siger til Bloomberg, at han står i kø for et kinesisk par, imens de er ovre i en anden forretning.

30 minutter tager det ca. at komme ind i butikken til den næste kø. I køerne står kunder med deres telefon i hånden og løbende omregner liraen til deres egen valuta.

»Tyrkiet er nok det billigste sted i verden for shopping lige nu,« siger Orhan til Bloomberg.

For at bruge et konkret eksempel, kan man i en tyrkisk Chanel-forretning købe en »Classic Chanel Camera Case Bag« til 18.500 lira. Det svarer til 2.877 dollars, hvor man i en europæisk forretning skal betale op til 3.700 dollars for den samme vare.

Samme fænomen opstod i Storbritannien lige efter brexit i 2016. Her blev det også billigere at handle, hvor især Rolex-ure blev revet væk.