Danske aktier er blevet favoritmål for børsspekulanter

Store kursstigninger herhjemme har fået hedgefonde til at rette skytset mod det danske aktiemarked i satset på kursfald. Det har gjort danske aktier til nogle af de mest shortede i EU.

Udenlandske hedgefonde, som jagter gevinster på kursfald, har de senere år indstillet sigtekornet på danske aktier, der nu er nogle af Europas mest belejrede.

Det danske aktiemarked er spurtet fra Europas øvrige de senere år, og det har været med til at få hedgefonde til at satse milliarder på en nedtur gennem en investeringsmodel, som går under betegnelsen short selling, hvor man spiller på, at en aktie falder.

»Man kan argumentere for, at danske aktier er højt prissat, og det kan være en af årsagerne til, at der er flere danske selskaber, der er shortet, end i nogle af vores nabolande,« siger Mads Zink, chefhandler i Danske Bank, som bakkes op af branchefolk.

Hedgefondenes interesse for de danske aktier har været i eksplosiv stigning. I 2014 var kun 0,3 pct. af det danske aktiemarkeds værdi shortet, mens det nu gælder 1,4 pct. – eller hvad der svarer til 29 mia. kr., viser tal fra Finanstilsynet og IHS Markit. Kigger man på resten af EU's aktiemarkeder, er kun 0,3 pct. af værdien i gennemsnit shortet.

Selvom danske selskabers aktiekurser er røget hurtigere i vejret end i de fleste af vores nabolande, så kan der være flere forklaringer på shortsellernes rift om de danske aktier.

Hvad er short selling? · Short selling går ud på at satse på, at en aktie falder i værdi. Det foregår ved, at man låner et antal aktier og sælger dem i håb om, at man senere kan købe et tilsvarende antal aktier tilbage til en lavere pris. I så fald kan aktierne med gevinst leveres tilbage til udlåneren, der får et mindre gebyr. · Som en udløber af finanskrisen har der siden efteråret 2012 været pligt til at offentliggøre aktiebeholdninger med henblik på short selling på mindst 0,5 pct. af et givent selskab.

»Hvorfor det er så markant større i Danmark, er svært at sige. Men vores aktieindeks har kun 25 selskaber, så Danmark er lidt sårbart over for specifikke cases, som flere fonde kaster sig over,« siger Anders Balling, underdirektør i Finanstilsynet.

En række selskaber er nemlig heftigt belejret af de udenlandske hedgefonde. Kabelkoncernen NKT, der har haft problemer med at fylde ordrebogen, topper listen over de mest shortede danske aktier. Nummer to på listen er biotekselskabet Bavarian Nordic, mens den stormombruste smykkekoncern Pandora, hvis direktør blev fyret tidligere i august, ligger nummer tre.

Generelt er det blevet tiltagende populært at satse sine penge på kursfald i stedet for kursstigninger rundt i verden. Det skyldes ikke mindst, at de lave renter har gjort det vanskeligt at støve et ordentligt afkast op.

Samtidig har vi siden finanskrisen nydt godt af ni år i streg med værdistigninger på aktiemarkederne, hvilket har fået en del til at kigge efter oppustede værdier.



»Folk er desperate for at få et direkte afkast. Generelt har det tvunget mange ud i at være for grådige, og de har taget for store risici for at få afkast,« siger Jens Larsson, partner i St. Petri Capital, der som en af de få danske fonde shorter aktier. Han fortsætter:

»For hvad skal de da gøre? Det er et kæmpe problem for alle investorer, der skal bruge et direkte afkast. Det har tvunget nogle mennesker til at investere i nogle ting, som vi tror er alt for dyre.«