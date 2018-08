En milliardordre hos USA’s militær gav softwarefirmaet Systematic et ekstra boost. Nu kan selskabet fejre at være nået op på tusind ansatte – heraf 740 i Aarhus.

Det gav en højere timeløn at være konsulent med eget firma end at være fastansat som EDB-mand i Søværnet.



Derfor startede Michael Holm for 33 år siden it-firmaet Systematic, som nu runder en milepæl: Der er nu tusind ansatte, heraf næsten tre ud af fire i hovedkvarteret i Aarhus.

»Det er vi glade over. Og det er jo fantastisk, at vi kan tiltrække så mange folk, for det er jo en udfordring generelt i branchen og i hele Danmark,« siger Michael Holm, der stadig i dag er direktør og hovedejer.

Især de seneste år er det gået stærkt med at vokse, og springet fra 700 til 1000 ansatte er sket på to år – blandt andet ved at udvide afdelingen i Rumænien.

Systematic Udvikler it-systemer til primært den offentlige sektor - til brug i militæret, på hospitaler, ældrepleje, biblioteker mv. Produkterne bliver brugt i 50 lande.

Hovedejer er direktør Michael Holm, der har 60 pct. af selskabet. Resten er ejet af Erik Bank Lauridsen, der kom ind i ejerkredsen i 1993, og Alex Holm Jensen, tidligere vicedirektør i Systematic gennem 20 år.

Hovedkontor i Aarhus, hvor det meste udvikling også foregår. Kontorer i 12 lande verden rundt.

Tusind ansatte, heraf omkring 740 i Danmark, 110 i Bukarest i Rumænien og resten fordelt rundt i ti andre lande.

Stiftet i 1985 af Michael Holm, som leverandør af et it-system til Søværnet. Siden er softwaren Sitaware til at skabe overblik i en kampsituation blevet hovedproduktet.

Systematic udvikler både skræddersyede it-løsninger til især den offentlige sektor og færdige ’hyldevarer’, som bliver solgt over hele verden. Hovedproduktet har i mange år været software til at skabe overblik i en kampsituation – altså når en hær drager i krig med soldater og maskinel spredt ud over slagmarken.

Forretningen har altid givet overskud, typisk tocifrede millionbeløb, men det store gennembrud kom i 2017, da selveste US Army blev kunde og skrev under på en femårig milliardkontrakt. I seneste regnskabsår strøg omsætningen derfor op med 64 pct. til 1,1 mia. kr., mens bundlinjen blev femdoblet til 289 mio. kr. efter skat.

Strategien fremover er at vokse videre – dog ikke helt i samme tempo – og få skabt endnu flere færdige softwareprodukter, som kan sælges kloden rundt. Som altid med udgangspunkt i, hvad der bliver efterspurgt og udviklet til det danske marked.

»Vi har altid set Danmark som en markedsplads, hvor vi kan lave gode produkter, vi så kan komme ud over kanten med. Målet har hele tiden været at sælge ud over landets grænser,« siger Michael Holm.

Det skarpe hjørne bliver fejret torsdag med besøg af en stribe kunder og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

»Vi får noget champagne og kage – og så tilbage til arbejdet. Vi har jo travlt,« siger Michael Holm.