Danish Crown i spareplan: Flytter jobs og udskyder nyt hovedkontor

Slagterikoncernen Danish Crown spænder livremmen ind: Byggeriet af nyt hovedkontor udskydes, der skal spares på indkøb og 50 stillinger flyttes til Polen.

Tørken og den lave svineafregning har lagt så voldsomt økonomisk pres på Danish Crowns ejere, at slagterigiganten nu reagerer ved at udskyde byggeriet af et nyt hovedkontor. Samtidig udflages 50 administrative stillinger til Polen, og der skal skæres yderligere i udgifterne til indkøb.

»Det er ikke smertefrie beslutninger, for vi kommer til at sige farvel til en række medarbejdere på tværs af koncernen. Samtidig må vi skuffe medarbejderne i Randers med meddelelsen om, at vi udskyder byggeriet af et nyt hovedkvarter,« siger Jais Valeur, adm. direktør for Danish Crown.

Andelsselskabet Danish Crown er ejet af de danske svineproducenter, som i år er kommet under voldsomt økonomisk pres. Dels har svineafregningen været ekstremt lav og langt lavere end ventet. Dels har tørken resulteret i den værste høst i 100 år, hvilket medfører, at mange svineproducenter mangler foderkorn til grisene. Det korn skal de nu ud og købe på et marked, hvor priserne er høje, fordi der også har været tørke i andre lande.

Krisen er så alvorlig, at en del svineproducenter næppe vil klare sig igennem den, og Danish Crowns aktuelle spareplaner skal ses som et signal om, at slagterikoncernens ledelse har forstået situationens alvor og forsøger at afbøde bare en smule af det slag, der rammer ejerne.

»Vi står i en situation, hvor vores ejeres bytteforhold – altså forskellen på omkostningerne ved at opdrætte en gris og prisen, den kan sælges for – er udfordret af en lav notering, så derfor mener vi ikke, det er det rigtige tidspunkt at bygge,« siger Jais Valeur.

Planen har hidtil været, at det nye hovedkontor skulle stå klar til brug i begyndelsen af 2020. Hovedkontoret skulle være på 23.000 kvadratmeter og hensigten var at samlede medarbejderne fra både Danish Crown og datterselskabet Tulip under samme tag. De planer er nu skudt til hjørne.

Jais Valeur varsler samtidig at Danish Crowns strategiske mål om at spare 500 mio. kr. på indkøbsomkostningerne nu opjusteres til 650 mio. kr.

Derudover skal der spares 40 mio. kr. årligt ved at »samle, standardisere og automatisere en række administrative funktioner på tværs af koncernen i et nyt Global Business Service Center i Polen«. Et første skridt i den proces er at flytte 50 arbejdspladser fra Randers til Krakow i Polen. Også Danish Crowns datterselskaber - herunder Tulip i Storbritannien - vil flytte stillinger til Polen. De arbejdsopgaver, der flyttes til Polen, vil være interne servicefunktioner - dvs. uden kundekontakt.

I Landsforeningen af Danske Svineproducenter får Danish Crowns nye spareplan en blandet modtagelse.

»De skal have ubetinget ros for at udskyde byggeriet af et nyt hovedkontor. Det ville være et forfærdeligt signal at gå i gang med sådan et byggeri i en tid, hvor ejerne ikke kan få det til at løbe rundt. Jeg er til gengæld noget mere betænkelig ved planen om at flytte administrative opgaver til Polen. Dels viser det sig ofte, at man ikke får de ventede besparelser, dels frygter jeg, at vores sektor mister samfundsaccept, hvis vi sender endnu flere arbejdspladser ud af landet,« siger Torben Hauskov, der er formand i svineproducenternes landsforening.

Han understreger, at den lave svinenotering har efterladt et hul i milliardklassen i svineproducenternes økonomi:

»Det er fint, at Danish Crown sparer overalt, hvor det er muligt, men hvis det her er, hvad de kan finde ved at lede helt ude i hjørnerne, så er det bekymrende. For vi har brug for et økonomisk løft af en helt anden størrelsesorden.«