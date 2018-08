Rigmænd forsøger at sælge aggressiv tandlægekæde

Tandlægen.dk har forgæves forsøgt at finde en ny storaktionær.

Rigmændene bag Tandlægen.dk, der i et aggressivt tempo har købt tandlægeklinikker for lånte penge og sidste år brød lånebetingelserne, har forgæves været på jagt efter en ny ejer.

Flere kilder fortæller til Finans, at revisionshuset InfoRevision - der har en mindre afdeling for køb og salg af virksomheder - har holdt møder med potentielle købere af en aktiemajoritetet, herunder kapitalfonde, men at det endnu ikke er lykkedes at få enderne til at mødes pga. prisforventningerne.

Bl.a. skulle den svenske kapitalfond EQT have afvist at investere i Tandlægen.dk, mens også den danske kapitalfond Polaris har taget et kig på tandklinikkæden.

Tandlægen.dk Tandlægen.dk's drejebog er at købe tandlægeklinikker for ca. fem gange driftsindtjeningen for at samle dem under én hat - og udnytte stordriftsfordele på bl.a. backoffice og indkøb - for senere at forsøge at sælge hele butikken til 10 gange driftsindtjeningen.

Den model er velkendt, og sidste år solgte kapitalfonden IK Investment den nordiske tandlægekæde Colosseum Smile med 52 klinikker.

Kapitalfonden Maj Invest har tandlægekæden Godt Smil, mens EQT sidste efterår købte hollandske Curaeos, der også har danske tandklinikker.

Ejerkredsen i Tandlægen.dk tæller flere topfolk fra kapitalfonden Axcel, partnere i konsulenthuset Implement, Per Thrane, mangemillionær på Thrane & Thrane samt Jesper Mourier, som er en del af Semler-familien og solgte et vandflyselskab på Maldiverne.

Stifter Henrik Kølle var tidl. formand men mistede sidste efterår den titel og er i dag bestyrelsesmedlem. Han har tidligere stået bag børsfloppet Hugo Games, mens han scorede jackpot på motionsappen Endomondo, der blev solgt til Under Armour i 2015. Her var Kølle den første business angel, som investerede.

Henrik Kølle, bestyrelsesmedlem og medejer af Tandlægen.dk, afviser over for Finans, at selskabet har hyret InfoRevision til at finde en ny ejer, men han siger, at selskabet får »løbende henvendelser« fra interesserede købere.

»Vi er efter min bedste vurdering et stykke fra et være salgsmodne endnu,« siger Henrik Kølle, der sidste efterår måtte vige formandsposten i selskabet.

Adm. direktør Thomas Wallin bekræfter imidlertid i en kommentar til Finans, at Tandlægen.dk »i løbet af de næste 12 måneder vil styrke sit kapitalgrundlag« for at sænke renteomkostningerne.

En kilde med indsigt i processen fortæller, at ejerne bag Tandlægen.dk har sat næsen op efter at få omkring 1 mia. kr. for selskabet, der fik et underskud på 50 mio. kr. i fjor og brød lånebetingelserne.

Det store underskud skyldes til dels en række ikke-økonomiske afskrivninger pga. de mange opkøb af tandlægeklinikker, og ses der på den underliggende drift i tandklinikkerne, skriver Tandlægen.dk i regnskabet, at det blev til et driftsresultat på 82 mio. kr.

En kilde peger dog på, at det ikke tager højde for, at Tandlægen.dk har opbygget et stort hovedkontor, der alene sidste år kostede 33 mio. kr., mens der blev brugt 12 mio. kr. på »opstarts- og engangsomkostninger«.

Kæden har da også haft travlt og købte sidste år 41 tandlægeklinikker over hele landet ved hjælp af penge fra både Nykredit og Danica Pension, men den gældsfinansierede opkøbsfest løb sidste år ind i en mur.

Kæden brød sine lånebetingelser og nåede slet ikke de mål for antal af klinikker ved udgangen af året, som Henrik Kølle tidligere havde fortalt om til bl.a. Børsen.

Her lød det, at man måske ville kunne nå ca. 122 klinikker og op til 1,5 mia. kr. i omsætning i fjor, men i stedet landede Tandlægen.dk på omkring det halve.