Fremover vil der være flere ekspresbaner og øget selvbetjening, når bilister krydser betalingsanlægget til Storebæltsbroen. Ifølge direktøren for anlægget skal det sikre en hurtigere og mere effektiv drift.

Fremover bliver det hurtigere og nemmere at krydse broen, der forbinder Sjælland og Fyn, når bilister skal på besøg i den anden ende af landet.



Storebæltsbroen får nemlig et nyt betalingsanlæg i efteråret 2019.

A/S Storebælt, der driver og ejer broen, har indgået en kontrakt med norske Q-Free, som skal stå for leveringen af det nye anlæg.

Storebælt Storebæltsforbindelsen består af to broer og en tunnel og er ejet af A/S Storebælt

Sprogø, der forbinder de to broer og tunnel, er ligeledes ejet af selskabet

A/S Storebælt er et datterselskab i Sund og Bælt Holding A/S

Da Storebæltsforbindelsen blev anlagt blev Sprogø fire gange så stor

A/S Storebælt ejer desuden fire færgehavne

Omkring 200 medarbejdere er ansat i private firmaer, der varetager drift- og vedligeholdelsesopgaver på Storebæltsbroen

På nuværende tidspunkt koster det 240 kr. at betale med kort for at komme over broen

Med BroBizz eller ved at betale via PayBYPlate er prisen lavere Kilde: Sund og Bælt. Kilde: Sund og Bælt.

Anlægget øger hastighedsgrænsen, når man kører gennem, til 50 km/t, og samtidig øger det antallet af de såkaldte ekspresbaner.

Og netop antallet af ekspresbaner har været omdiskuteret. Forrige år blev broens nyeste betalingsform PayByPlate etableret. Den gjorde det muligt at krydse broen ved at få scannet sin nummerplade.

Dog skal bilisterne fortsat vente i banen, hvor der også betales med betalingskort, og det har givet længere ventetid.

Det bliver der nu lavet om på.

»Med det nye anlæg bliver der to forskellige måder at krydse broen på, uden at man holder stille. Der kommer baner både til PayByPlate- og Brobizz-kunder. Derudover udvider vi også kortbanerne, og vi forventer derfor, at risikoen for at holde i kø bliver mindre,« siger Jens Kjær Nielsen, chef for Storebælts betalingsanlæg.

Hver dag krydser 35.000 bilister Storebæltsbroen. Heraf benytter 73 pct. automatisk betaling i form af BroBizz eller PayByPlate.

Implementeringen af det nye anlæg sker som led i den digitale strategi, der vil gøre brug af de teknologiske muligheder, der er på markedet. Samtidig sker det for at være på forkant med trafikudviklingen.

»Trafikken over broen stiger fortsat, så det handler om at gøre det så let for kunden som muligt. Den digitale strategi øger kundernes mulighed for selvbetjening og hurtig gennemkørsel. Vi vil dog fortsat være behjælpelige ved anlægget, hvis der opstår problemer,« siger Jens Kjær Nielsen, chef for betalingsanlægget.

Med det kommende betalingsanlæg bliver det også muligt for kortbetalere at betale via kontaktløs betaling.



Ifølge Jens Kjær Nielsen vil der, i perioden frem til det nye anlæg står færdigt, være enkelte trafikale ændringer på broen.

»Vi anstrenger os selvfølgelig for at få omlægningen til at genere bilisterne mindst muligt. Men der vil være perioder med afspærringer og lukkede baner. Vi vil forsøge at koordinere det, så det ikke rammer sammen med eksempelvis sommerferie og helligdage,« siger Jens Kjær Nielsen.

Det eksisterende betalingsanlæg har været i brug i 20 år. I sommeren 2019 vil man påbegynde installationen af udstyr til det nye betalingsanlæg.