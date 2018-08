Den norske oliefond kan være på vej til at sælge sine aktier i olie- og gasindustrien. Fredag bliver den norske regering præsenteret for en afgørende rapport med en række anbefalinger på området.

Fredag kan blive en historisk dag for den norske oliefond, der i skrivende stund administrerer en formue på svimlende 8.678 mia. norske kroner.

Her vil en ekspertgruppe aflevere en rapport til den norske regering med anbefalinger om, hvorvidt oliefonden skal skille sig af med fondens olie- og gasaktier.

Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg.

Den norske centralbank, Norges Bank, der administrerer oliefonden, anbefalede sidste efterår, at fonden luftede godt og grundigt ud i sin beholdning af olie- og gasaktier. Faktisk skulle aktierne fjernes helt fra fondens referenceindeks.

Ifølge det norske finansministerium ejer oliefonden, eller Statens Pensjonsfond Utland (SPU) som er det officielle navn, olie- og gasaktier for ca. 315 mia. norske kroner, og beholdningen udgør omkring ca. 4 pct. af fondens samlede portefølje.

Det er dog ikke fordi, at den norske oliefond pludselig ønsker at bevæge sig i en mere klimavenlig og grøn retning.

Derimod skyldes anbefalingen, at man i Norges Bank er bekymret for, at oliefonden er overeksponeret mod olie- og gassektoren, når den både sidder på store investeringer i olie- og gasindustrien, samtidig med at pengene ruller ind i fonden fra det norske olieventyr i Nordsøen.

Det gør oliefonden, som fungerer som en slags sikkerhedsnet under den norske økonomi, sårbar over for pludselige udsving i olieprisen og kriser i olie- og gasindustrien, lyder vurderingen fra Norges Bank.

Derfor nedsatte den norske regering tilbage i februar en ekspertgruppe, som skulle komme med anbefalinger på området til den norske regering.

Rapporten bliver overleveret til finansminister Siv Jensen (Fremskrittspartiet) på fredag. Vælger den norske regering at gå videre med anbefalingen om at sælge ud i porteføljen af energiaktier, vil det kræve, at beslutningen skal en tur igennem det norske parlament, Stortinget.

Oliefonden præsenterede tirsdag sit regnskab for andet kvartal. Fonden tjente i perioden 167 mia. norske kroner, og det samlede afkast i kvartalet endte på 1,8 pct. Fonden endte i første kvartal med et negativt afkast, og det foreløbige afkast for 2018 ligger på 0,24 pct. Dermed har fonden retning mod det dårligst afkast siden 2011.