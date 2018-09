Lars Seiers danske Formel 1-drøm står til at koste 1,5 mia. kr.

For et år siden var det ifølge det danske Formel 1-projekt »helt usandsynligt«, at et løb i København ville koste 500 mio. kr. Det viser sig nu at blive endnu dyrere.

Det kan blive dyrere end først antaget at få Kevin Magnussen og de andre Formel 1-stjerner til København.

I hvert fald viser en korrespondance fra juni mellem Erhvervsministeriet og statens advokat, Kammeradvokaten, at det danske Formel 1-projekt står til at koste samlet mindst 1,45 mia. kr. fra 2020 til 2022.

Det første løb vurderes at koste 550 mio. kr., mens de følgende to løb hver har en pris på 450 mio. kr. Det viser korrespondancen, som Finans har fået aktindsigt i.

Hvad vil det koste? Researchvirksomheden Formula Money, der specialiserer sig i økonomien i Formel 1, vurderede i juli 2017 til Jyllands-Posten, at prisen for et Formel 1-løb i København bliver i omegnen af 580 mio. kr.

Analysen viser, at det angiveligt koster cirka 100 mio. at lønne de mange mennesker, der skal hjælpe med at organisere løbet

Herudover følger en udgift på cirka 90 mio. til tribuner, ligesom det også koster at klargøre og forsyne en bane med den nødvendige sikkerhed og udstyr

I alt skulle driftsomkostningerne til et enkelt Formel 1-løb beløbe sig til i omegnen af 375 millioner kroner. Herudover skal arrangører også betale for værtskabet

En gennemsnitsberegning for de 19 løb i 2015 viste, at de 19 arrangører i gennemsnit betalte 205 mio. kr.

For et år siden kaldte Helge Sander, Formel 1-projektets initiativtager og projektkoordinator, det ellers »helt usandsynligt«, at et løb kunne blive dyrere end 500 mio. kr.

Faktisk mente han, at hvert løb i København kunne arrangeres for omkring 300 mio. kr. Nu erkender han, at budgettet er blevet højere med tiden.

»For nogle år siden var det lavere beløb, vi talte om, for at få Formel 1 til København. Nu regner vi med, at det rundt regnet bliver 1,5 mia. kr. over den tre-årige periode, hvoraf der skal bruges mest i det første år,« siger Helge Sander.

For et år siden kaldte du det helt usandsynligt, at et løb kunne koste mere end 500 mio. kr. Det er der ellers lagt op til nu. Hvad er der sket siden?

»Jeg mener nu, at jeg sagde, at det var usandsynligt, at vi ville nå over 600 mio. kr. for ét løb. Men der er i hvert fald nogle ting, som er blevet anderledes. Nu opererer vi med 1,5 mia. kr. i vores budget,« siger han.

Helge Sander og projektets anden initiativtager, Saxo Bank-milliardæren Lars Seier Christensen, har tidligere udtalt, at projektet står og falder med støtte fra det offentlige.

Men hvor meget af finansieringen, der skal findes gennem henholdsvis private investorer og det offentlige, kan Finans ikke få svar på. Hverken gennem Helge Sander eller via aktindsigter hos Finansministeriet, Erhvervsministeriet og Københavns Kommune.

Når finansieringen fra det offentlige er på plads, skal midler fra private »lukke hullerne«, som Helge Sander formulerer det.

»Den private del af finansieringen tager Lars (Seier Christensen, red.) sig af. Han er fortrøstningsfuld omkring den del, så det er jeg også,« siger han.