Hotellernes ejere vil ikke finde sig i de begrænsninger på udskænkning af alkohol, som lokalregeringen på Balearerne planlægger mod "all inclusive"-resorts.

Hotelejerne på de to øer Ibiza og Formentera truer med at slæbe lokalregeringen på Mallorca i retten, hvis der bliver indført strenge restriktioner på servering af alkohol.

Lokalregeringen for Balearerne, der omfatter de omtalte øer og også Mallorca, planlægger at indføre streng kontrol på udskænkningen af alkohol på de såkaldte "all inclusive"-resorts.

»Vi vil føre denne sag helt til tops i det juridiske system og køre erstatningssager for det tabte salg. Det er helt uacceptabelt set fra et forretningsmæssigt synspunkt og vil betyde ulighed for loven mellem de forskellige turisttilbud,« lyder det fra hotelsammenslutningen på Ibiza og Formentera, ifølge avisen Majorca Daily Bulletin.

Mallorca og Ibiza har gennem flere år tiltrukket et stort klientel af især unge tyskere og englændere, der elsker at kunne drikke sig i hegnet til lave priser, og hvor det hele er betalt hjemmefra.

På Mallorca er det for englændernes vedkommende især området omkring Magaluf, mens tyskerne er koncentreret på stranden mellem C'an Pastilla og El Arenal - også kaldet Ballermann.

Det har ført til ballade, druk, kriminalitet og generelle optøjer, der holder en større del af Mallorcas politistyrke beskæftiget i sommermånederne.

Hotelfolkene mener ikke, at balladen udelukkende kan henføres til all inclusive-konceptet, og at »turister, der vil drikke sig fulde, bare vil finde andre steder.«

Lokalregeringen har i flere år truet med at gribe ind på området, men nu er en decideret lov på vej gennem systemet.

Hvis loven bliver indført, vil det bl.a. betyde, at der ikke længere vil kunne serveres alkohol ad libitum til de mange gæster, der vælger all inclusive.

Den nye lov kræver, at alle gæster skal betjenes af en tjener. Og at man skal betale hver gang for sin drink - hvis det ikke foregår, mens man spiser i hotellets restaurant.

Tidligere har gæsterne stort set kunne hente alkohol selv eller fra minibarerne på værelset.

Lokalregeringen vil også indføre et forbud mod brug af engangsservice.

Denne del af forslaget er forklædt som et miljøtiltag, men det vil især ramme all inclusive, der bruger tonsvis af plasticservice. Både for at undgå opvask og som en sikkerhed mod glasskår ved poolområdet.

Desuden vil det blive gjort lovpligtigt, at man skal tilmelde sig et register, hvis man vil køre sit hotel efter all inclusive-konceptet.

De officielle tal viser, at der er 270 all inclusive-steder på Balearerne, men de fleste regner med, at det er langt flere.