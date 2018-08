Presset Uber vil satse på elcykler og løbehjul

Uber vil fremover satse mere på elcykler og små elløbehjul, selvom kørselstjenesten risikerer at tabe penge på den korte bane, siger Uber-topchef Dara Khosrowshahi.

Ubers fremtid kører på to hjul - i hvert fald hvis man skal tro kørselstjenestens topchef Dara Khosrowshahi.

I et interview med avisen Financial Times fortæller topchefen, at Uber i stigende grad vil satse på at transportere kunderne rundt i alverdens storbyer på elcykler og små elløbehjul i stedet for biler.

»Det er ret ineffektivt at transportere en person ti gader i en tonstung bil midt i myldretiden,« siger Dara Khosrowshahi.

Han erkender dog, at satsningen på elcykler og de små løbehjul i første omgang risikerer at ramme Uber, der sigter efter en børsnotering næste år, på pengepungen. Uber havde sidste år et underskud på 4,5 mia. dollars.

»Rent økonomisk bliver det måske ikke en gevinst for os på den korte bane, men på den lange bane er det rent strategisk præcis der, hvor vi gerne vil hen,« siger han.

Uber har i dag allerede en fod indenfor på markedet for udlejning af elcykler.

I otte amerikanske storbyer, herunder New York og Washington, har det siden februar været muligt at hoppe på en af delecykeltjenestens Jumps cykler og betale via Uber-appen.

Få måneder senere overtog Uber ejerskabet af Jump i en aftale til en værdi af 200 mio. dollars, svarende til 1,3 mia. kr.

Inden længe vil de Uber-ejede Jump-cykler også blive lanceret i Berlin.

Uber har også allerede indgået en aftale med selskabet Lime, der er en deletjeneste for små elektriske løbehjul.

Satsningen på de nye transportformer bliver dog mødt med bekymring af Uber-chaufførerne, der frygter, at de vil miste kunder til elcyklerne og løbehjulene.

Dara Khosrowshahi afviser dog, at chaufførerne risikerer at blive ramt på deres levebrød.

Ifølge Uber-topchefen vil elcyklerne absorbere markedet for små ture, hvilket vil give Uber-chaufførerne mere tid til længere og mere indbringende ture.

Chaufførernes bekymring er dog ikke grebet ud af den blå luft. Ifølge Ubers egne tal var antallet af bilture i San Francisco faldet med 10 pct. få måneder efter, Uber begyndte at udbyde Jump-cyklerne på deres platform.