Premier League-stjerner sikrer lønnen mod brexit-kaos

Flere af klubberne og spillerne i den engelske Premier League er begyndt at sikre deres kapitalbeholdning og lønninger mod store fald i det britiske pund som følge af brexit.

Forestil dig, at du er en feteret fodboldspiller, der har indgået en kontrakt med en stor, engelsk Premier League-klub, der hver måned sender tusindvis af britiske pund ind på din bankkonto.

Forestil dig så, at det britiske pund pludselig styrtdykker som følge af de kaotiske forhandlinger omkring Storbritanniens udtræden af EU.

Pludselig er din løn og købekraft blevet udhulet fra den ene dag til anden.

Det er bestemt ikke et urealistisk scenarie - i hvert fald hvis man skal tro frygten hos en god portion af de vellønnede spillere i den engelske Premier League, der i stor stil er begyndt at sikre deres løn over for pludselige dyk i det britiske pund.

Det skriver Financial Times.

Ifølge valutavirksomheden Argentex, der bl.a. har sidste sæsons engelske mestre fra Manchester City på kundelisten, har Argentex siden brexit-afstemningen i 2016 oplevet en stigning på 43 pct. i antallet af personer og klubber inden for sportsverdenen, der forsøger at sikre - også kendt som at hedge - deres pund mod pludselige styrtdyk.

Konkret foregår det ved, at kunderne låser deres pund fast på en specifik pund-kurs, mod at Argentex tager 1-3 pct. af beløbet i afgift.

I alt vurderer Argentex, at virksomheden har sikret valuta for ca. 78 mio. pund, svarende til ca. 650 mio. danske kroner, for klubber og fodboldspillere siden 2016. Det er især de udenlandske spillere, der har travlt med at sikre deres økonomi.

»I Premier League er der udenlandske spillere fra 65 lande, hvilket svarer til 70 pct. af alle spillerne. Det er den liga i verden med den højeste andel af udenlandske spillere,« siger Jon Goss, partnerskabschef i Argentex.

Selv om pundet allerede er faldet med ca. 14 pct. i forhold til euroen, siden briterne stemte sig ud af EU tilbage i juni 2016, er der stadig mange usikkerhedsmomenter i vente for det britiske pund.

Skilsmisseforhandlingerne om briternes udtræden af EU er præget af kaos – både på de interne britiske linjer og i forholdet til Bruxelles. Derfor er der stadig mange løse ender i forhold til, hvad der præcis skal ske, når Storbritannien officielt forlader EU i marts 2019.

Frygten for at pundet falder, og lønningerne derfor bliver mindre værd, har allerede fået flere udenlandske spillere til at stille særlige krav, når der skal forhandles kontrakter med Premier League-klubberne.

Sidste år fortalte Manchester Uniteds økonomidirektør Cliff Baty, at flere udenlandske spillere allerede var begyndt at efterspørge muligheden for at blive aflønnet i euro frem for i pund.

Et ønske som Manchester United dog har afvist, selv om det har gjort det sværere for klubben at forhandle kontrakter på plads med nye spillere.

»Mange af de europæiske spillere vil gerne betales i euro, hvilket til dels er forståeligt. Men vi er en pund sterling-virksomhed, og at administrere det andet ville være vanskeligt,« sagde han sidste år ifølge Financial Times.