Føtex skærper priskrig - sænker prisen på flere varer

Priskrigen på dagligvarer fortsætter. Der skal ikke være forskel på at handle i et supermarked og en discountbutik, siger Føtex-chef efter nye prisfald.

Det begyndte med et fast prisfald på 2.000 dagligvarer, men nu har Føtex, der er ejet af Salling Group, sænket prisen på yderligere 1.000 varer. Det sker for at kunne følge med i priskrigen mellem de danske dagligvarekæder.

»I den rigtige discountbutik er der mellem 2.000 og 3.000 discountvarer, og prismæssigt skal der ikke være forskel på at handle hos os eller i en discountbutik,« siger sortimentschef i Føtex, Tore Nederland.

For præcis et år siden indledte Føtex kampagnen "Føtæsk," som havde til formål at sænke normalprisen på 2.000 dagligvarer. Målet var at tiltrække de kunder, der ellers ville vælge discountbutikker som Rema 1000 og Lidl.

Men kampagnen blev også et modspil til Dagrofas Meny-kæde, der kort forinden havde lanceret DiscountMatch. Og i begyndelsen af 2018 meldte endnu en priskriger sig på banen.

Coop, der bl.a. står bag Fakta, Kvickly og SuperBrugsen, havde ellers i første omgang meldt ud, at kæden ikke ville forfalde til samme prisfaldsstrategi, men indførte nu pludselig også et lavpris-koncept.

Sidst nye træk i priskrigen kommer så fra Føtex, der har sænket prisen på yderligere 1.000 varer, primært inden for personlig pleje.

»På den korte bane er det ikke en god forretning for os. Det koster mange penge at sætte priserne ned, men vi tror, det vil give flere kunder i fremtiden. Føtex skal ikke længere opfattes som værende et dyrt sted at handle,« siger Tore Nederland.

Ifølge detailekspert Bruno Christensen vil det næste modtræk komme fra enten Coop eller Dagrofa, hvis de vurderer, at den nye melding fra Føtex vil koste dem kunder.

»Der er en bundgrænse, men prisen er og bliver det vigtigste parameter i dagligvarehandlen. Spørgsmålet er, hvem der giver sig først og siger, vi vil ikke være med længere. Det vil højst sandsynligt være dem med den største bankbog,« siger Bruno Christensen.

Det er discountbutikker som Lidl, Netto og Rema 1000, der inden for det seneste årti har trukket flest kunder til sig i kampen på dagligvaremarkedet. Samlet sidder de fem danske discountkæder på over 40 pct. af markedet.