Arla tømmer kassen: Milliardhjælp til kriseramte mælkebønder

Arlas bestyrelse har helt ekstraordinært besluttet at vende bunden i vejret på kassen og udbetale hele årets indtjening til de tørkeramte landmænd.

Arlas bestyrelse har truffet en historisk beslutning om at udbetale hele mejerigigantens indtjening til de tørkeramte andelshavere.

Det er første gang nogensinde, at Arlas ledelse på den måde vender bunden i vejret på kassen og udbetaler hver en krone, der er tjent.

Andelsselskabet Arla er ejet af mælkeproducenterne, og selskabet udbetaler løbende størstedelen af sin indtjening til ejerne i form af betaling for deres leverancer af mælk.

Hvert år bliver et beløb på mere end 1 mia. kr. dog stående i selskabet til investeringer og konsolidering af egenkapitalen. Det er disse penge, som i år - helt ekstraordinært - bliver udbetalt til selskabets andelshavere. Det vil ske, når Arla lukker årsregnskabet for 2018.

»Som et landmandsejet selskab bekymrer vi os meget om vores andelshavere, og vi anerkender, at sommerens tørke i Europa har været usædvanlig. Vi foreslår derfor, at der laves dette ekstraordinære tiltag i denne situation,« siger Jan Toft Nørgaard, bestyrelsesformand i Arla Foods.

Bestyrelsens beslutning kommer efter, at landbruget i Danmark og resten af Nordeuropa har været ramt en voldsom tørke, som har resulteret i den dårligste høst i mere end 100 år. Landbrugets økonomer på Seges venter, at de danske heltidsbedrifter i år kommer ud med et samlet underskud på 7,5 mia. kr.

Tørken rammer mange mælkeproducenter hårdt, fordi græsmarkerne er visnet under mere end tre månders brændende sommersol. Mælkeproducenterne vil derfor komme til at mangle foder til køerne i løbet af vintermånederne, og en del af landmændene er i forvejen under så stort økonomisk pres, at de vil få vanskeligt ved at låne penge til at købe foder.

I den situation kan de ekstraordinære udbetalinger fra Arla gøre en forskel.

Jan Toft Nørgaard understreger, at de ekstraordinære udbetalinger er betinget af, at selskabets repræsentantskab accepterer, at Arla efterfølgende venter tilbage til en normal konsolideringspolitik.

Arlas adm. direktør Peder Tuborgh tilføjer, at beslutningen om at udbetale hele årets indtjening til andelshaverne er muliggjort af, at selskabets balance de seneste år er blevet »betydeligt forbedret«.

»Det er styrken i vores balance, som gør dette ekstraordinære initiativ muligt samtidig med, at vi fastholder vores investeringsplaner for den fremtidige vækst i virksomheden. Hvis bestyrelsens forslag godkendes, forventes vores nøgletal at forblive inden for målsætningen, forudsat at repræsentantskabet forpligter sig til at vende tilbage til den oprindelige konsolideringspolitik efter 2018,« siger Peder Tuborgh.

Arlas soliditet er de seneste fem år gradvist forbedret fra 28 pct. til 36 pct.