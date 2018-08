Jamie Oliver: »Jeg fik to timer til at overføre 62 mio eller lukke mine restauranter«

Den kendte tv-kok, også kendt som "The Naked Chef", fik sidste år meget kort tid til at redde sin restaurantkæde Jamie's Italian.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Den kendte tv-kok og kogebogsforfatter Jamie Oliver måtte gribe dybt og meget hurtigt i egne lommer for at redde sin restaurantkæde Jamie's Italian sidste år.

Jamie's Italien var ved at gå neden om og hjem, og for første gang fortæller briten nu til Financial Times, hvor tæt han reelt var på at måtte dreje nøglen om.

Han var i september sidste år i gang med at indspille et afsnit for Channel 4 til tv-serien "Saturday Night Feast". Hans gæst var den amerikanske skuespiller Liv Tyler, og hun var i gang med at lave reje dumplings, da mobilen pludselig ringede.

Det viste sig, at det skulle bilve et meget ubehageligt opkald. Personen i den anden ende fortalte ham, at Jamie's Italians 43 restauranter var i alvorlige problemer og balancerede på grænsen til fallit.

»Vi var simpelthen løbet tør for penge. De gav mig to timer til at overføre penge og redde kæden, ellers ville det hele gå op i lort den samme dag eller senest dagen efter. Det var meget dramatisk,« fortæller han til FT.

Han måtte derfor bede sin bank om først at overføre 62 mio. kr. ( 7,5 mio. GBP) fra egen formue og hælde dem i restauranterne. Og yderligere 43 mio. kr. nogle måneder senere.

Selvom Jamie Olivers formue sidste år blev rygtet til at være på omkring 1,2 mia. kr., er 105 mio. kr. også en slags penge.

»Jeg ved helt ærligt ikke, hvad der skete. Vi prøver stadig at regne det ud. Men jeg tror, at topledelsen prøvede på at manøvrere gennem det, de nok vil kalde den "perfekte storm": Husleje, renter, et fald i efterspørgslen, madpriserne, brexit, en forhøjelse af minimumslønningerne, etc. Det var mange ting galt,« fortæller Jamie Oliver til FT..