Medie: Skandalen om hvidvask hos Danske Bank vokser med milliarder

En lækket, intern rapport om sagen med hvidvaskning kan vise, at der på bare et år strømmede 30 mia. dollars gennem bankens fillial i Estland. Toppen i Danske Bank vil ikke bekræfte de oplysninger.

En uafhængig rapport om sagen med hvidvaskning hos Danske Bank kan pege på, at omfanget er meget større end, hvad der tidligere har været fremme. Ifølge nye oplysninger flød angiveligt op mod 30 mia. dollar - ca. 190 mia. kroner - fra Rusland og det tidligere Sovjet gennem bankens fillial i Estland på ét år.

Det skriver Financial Times mandag aften, efter at erhvervsmediet har fået adgang til at se et udkast til en rapport bestilt af Danske Bank. Dermed rejses nye spørgsmål om, hvem i banken der vidste hvad, og hvordan de mange udenlandske penge gled igennem banken i Estland.

Rapporten fra konsulentfirmaet Promontory Financial Group konstaterer - ifølge Financial Times, at op til 30 mia. dollars blev i 2013 blev sendt gennem Danske Bank i Estland fra udenlandske kunder via ca. 80.000 transaktioner. Det år skulle være toppunktet i skandalen, der varede fra 2007 til 2015.

I en skriftlig kommentar mandag aften fra Danske Banks koncernledelse til Finans om den nye afsløring i hvidvasksagen, lyder det, at »de omfattende undersøgelser af porteføljen af udenlandske kunder i Estland er ved at blive afsluttet, og resultaterne forventes offentliggjort senere på måneden.«

Bankens ledelse fastslår via mailen fra dens kommunikationsafdeling, at den ikke kan bekræfte de konkrete oplysninger, der mandag nævnes i medierne:

»Som vi tidligere har oplyst, står det klart, at problemerne relateret til porteføljen er betydeligt større, end vi oprindeligt forventede, da undersøgelserne blev igangsat. Sagen er meget kompleks, og det er ikke muligt at drage konklusioner om antallet af mistænkelige kunder eller transaktioner – endsige om omfanget af eventuel hvidvaskning – på grundlag af enkeltstående oplysninger, der er taget ud af sammenhæng.«

I en udtalelse fra Danske Banks bestyrelsesformand Ole Andersen også mandag aften til Finans påpeger han:

»Vi forstår fuldt ud den store interesse for sagen, og vi er stærkt optaget af at komme til bunds i den og fremlægge konklusionerne. Vi tager sagen meget alvorligt, og jeg mener, at det er i alles interesse, at konklusionerne baseres på bekræftede og fuldstændige fakta. Undersøgelserne er ved at blive færdiggjort, og vi ser frem til at offentliggøre konklusionerne.«