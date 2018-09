Markedet for havvind ventes at blive femdoblet frem mod 2030.

Efter en årrække med kraftigt faldende priser forventer Ørsteds vindboss, Martin Neubert, at markedet for havvind vil vokse så meget, at der bliver stadig færre projekter, hvor Ørsteds konkurrenter vil byde som gjaldt det deres eksistens.

På trods af masser af snak og halvtomme løfter fra konkurrenter, har Ørsted hverken flere eller færre konkurrenter end tidligere, og til gengæld ser det årlige marked nu ud til at blive tre gange så stort som hidtil.

»Folk har jagtet to-tre gigawatt om året. Vi går ind i en periode, hvor markedet bliver på otte-ni gigawatt om året,« siger Neubert i et interview med Finans.

Han forventer, at der vil være opsat omkring 100 gigawatt (GW) havvind globalt i 2030. I øjeblikket er der opsat omkring 18 GW.

Det betyder, at der fra 2020 og frem skal opsættes omkring 8-9 GW årligt.

Tidligere var der meget større efterspørgsel på projekter, end der var projekter i udbud,

»Vi kommer fra en periode, hvor der var ubalance.. Det billede ser mere afslappet ud nu,« siger Martin Neubert.

Der bør være nok til alle?

»Ja, kagen skulle i princippet være stor nok til alle.«

Lige siden Ørsted blev børsnoteret i sommeren 2016, har investorer såvel som analytikere frygtet, at stigende konkurrence ville banke selskabets tårnhøje afkast ned.

Fra 2011-2017 er prisen på offshore vind ifølge Ørsted faldet 63 pct.

Foruden teknologiske landvindinger som større møller er en stor del af forklaringen, at konkurrencen er taget til, men ifølge Neubert skyldes det i høj grad, at mange af Ørsteds konkurrenter har haft så lidt at rive i, at de har været tvunget til at vinde projekter.

»Folk har hele tiden stået overfor en situation, hvor de har sagt: Hvis ikke vi vinder det her projekt, er vi ude af markedet. Med den vækst, industrien står over for, tror jeg ikke, at vi har det problem længere,« siger han.

Feng Zhao, senior director i amerikanske FTI Consulting, der analyserer vindindustrien, mener, at at markedet allerede i 2021 kan passere 8 GW og runde 12 GW årligt i 2024. Samtidig er antallet af aktører nogenlunde konstant.

»I Europa er det rigtigt, at nogle spillere er ude, hvilket betyder mindre konkurrence,« skriver han til Finans.

En række early movers - udenlandske energiselskaber som Centrica, Stattkraft og E.on - har mere eller mindre sagt farvel til havvind, mens finansielle som Copenhagen Infrastructure Partners, Macquarie og Northland Power er rykket ind.

Investorer og analytikere har især frygtet, at globale olieselskaber - som Shell og Statoil - ville satse massivt på havvind, men trods masser af snak har de gjort meget lidt væsen af sig.

»Når man ser, hvad der sker på markedet for offshore vind i Europa, USA og Taiwan, er det fair at sige, at Ørsted har slået sin førerposition fast og vist, at man er meget konkurrencedygtig under de nye auktionsordninger. Ligesom Vestas på produktsiden er Ørsted godt positioneret til at bevare en forholdsvis høj margin,« skriver Feng Zhao.