Engang var hun milliardær: Nu lukker hendes livsværk

Elizabeth Holmes betalte sig tidligere på året ud af en bedrageridom. Men det har ikke reddet hendes tidligere firma fra at gå under.

Går man tre år tilbage, var Elizabeth Holmes vidunderbarnet i amerikansk erhvervsliv. God for mange milliarder. Den nye Steve Jobs, blev hun kaldt.

Men tirsdag aften amerikansk tid blev der skrevet endnu et kapitel i historien om Elizabeth Holmes' opsigtsvækkende fald.

Ifølge Wall Street Journal blev det nemlig besluttet at lukke hendes livsværk Theranos, som hun stiftede i en alder af 19 år og gennem mange år var topchef for.

I en mail til Theranos' aktionærer skriver virksomhedens topchef, David Taylor, at »virksomheden er løbet tør for tid«. Ingen af de 80 mulige købere, som Theranos havde henvendt sig til, var interesseret i at købe virksomheden.

Theranos' hovedprodukt var en blodpen. Med en hurtig blodprøve på en enkelt dråbe kunne blodpennen angiveligt spotte en række sygdomme i kroppen. Dermed kunne brugeren forebygge alle mulige alvorlige lidelser.

Den revolutionerende blodpen tiltrak mange investeringer og værdisatte på et tidspunkt Theranos til 9 mia. dollars, svarende til knap 60 mia. kr.

Men i en artikelserie kunne Wall Street Journal afsløre, at Theranos og Elizabeth Holmes havde svindlet med det videnskabelige grundlag bag blodpennens virkning.

I juli 2016 valgte de amerikanske myndigheder at fratage Elizabeth Holmes retten til at eje eller drive et medicinsk laboratorium i mindst to år oven på et uanmeldt kontrolbesøg.

I marts 2018 valgte hun så at indgå et forlig med de amerikanske myndigheder, betale en millionstor bøde og afgive kontrollen over Theranos.

Derudover skrev hun under på ikke at må have en ledende rolle i et børsnoteret selskab i de næste 10 år.

Siden har Theranos under sin nye ledelse forsøgt at overleve. Men tirsdag aften kastede virksomheden altså håndklædet i ringen.

De resterende kontanter og aktiver i Theranos vil gå til virksomhedens kreditorer, er det blevet oplyst.