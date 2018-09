Lastens hule i #metoo-tider: Playboy Club åbner for velhavende i New York

I den samme uge, som topchefen i CBS bliver fyret efter mistanke om alvorlige seksuelle overgreb, har investorer fundet det betimeligt at åbne en eksklusiv Playboy Club i New York.

Den verdensomspændende #metoo-bevægelse har efterhånden kostet en del topchefer og kendte både ry og rygte og position. Men bølgen er tilsyneladende gået uden om de kredse, der fortsat hylder den kælne Playboy Bunny og dermed arven efter salig Hugh Hefner og hans pornografiske imperium - Hefner døde sidste år.

I et forsøg på at tjene flere penge på den ikoniske Playboy har investorer skudt penge i en eksklusiv Playboy-klub, som åbner i denne uge i New York med servitricer i meget små uniformer og en pris for et medlemskab på op til 250.000 dollars eller godt halvanden mio. kr.



Det skriver den britiske avis The Guardian.

Klubben åbner i øvrigt på 10 årsdagen for Lehman Brothers’ konkursbegæring.

Åbningen i New York falder også sammen med fyringen af topchefen i CBS, Leslie Moonves, som søndag mistede topjobbet efter rygter om seksuelle overgreb af mindst seks kvinder, der for nyligt er stået frem.

De fortalte i juni til The New Yorker om bl.a. tvungen oralsex og brug af fysisk vold og trusler for at få kvinderne til at tie stille med overgrebene, som de mener, er foretaget af en af de mest magtfulde mænd i den amerikanske medieverden.

Mandag kom det frem, at hvis ikke CBS kan bevise overgrebene, skal selskabet betale den detroniserede topchef op til 120 mio. dollars.

Også i det kinesiske erhvervsliv ruller skandaler om seksuelle overgreb i toppen af erhvervslivet.

Liu Qiangdong eller Richard Liu, som har grundlagt den gigantiske kinesiske netbutik JD.com, blev for få uger siden anholdt i USA i forbindelse med en voldtægtssag. Han blev løsladt og er tilbage i Kina, men sagen efterforskes stadig i USA.

Sagen er blevet et problem for den børsnoterede virksomheden, der er totalt domineret af Richard Liu, og den fik aktien til at falde i sidste uge.

Der er i øvrigt også planer om asiatiske Playboy-klubber, skrev selskabet i den pressemeddelelse, hvor klubben i New York første gang blev præsenteret i 2017.

I samme meddelelse, som blev sendt ud i begyndelsen af 2017 og altså før #metoo-bevægelsen, kaldte investorerne Playboy-brandet for et af de mest anerkendte og populære forbrugsbrands i verden.