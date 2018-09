Nu kan københavnerne også snart være med på den amerikanske løbehjuls-trend i stedet for at tage en taxi. Amerikanske Lime gør klar til lancering af en deletjeneste med eldrevne løbehjul, men konceptet er forbudt i Danmark.

Danmark er et cykelland. Men nu vil det amerikanske selskab Lime også forsøge at gøre os til løbehjuls-fans.

Selskabet gør klar til lancering i København, viser flere jobopslag, hvor Lime søger driftsledere og ’juicere’, der om natten lader løbehjulene op.

»Tjen penge ved at hjælpe Lime forme fremtidens transport! Limes nye Lime-S el-løbehjul vil snart ændre måden, københavnerne pendler på,« skriver selskabet i opslaget om en tjans som ’juicer’.

Dermed kan københavnerne komme med på en dille, der har taget USA med storm, og som af eksperter bliver udråbt som et forvarsel om en større revolution af vores transportmønster.

»I USA er det blevet en stor ting siden lanceringen for under et år siden. Og vi kan se, at økonomien i det er meget bedre end i deletjenester med almindelige cykler. Derfor er der nu investeret over én milliard dollars i disse selskaber,« siger Horace Dediu, amerikansk analytiker med speciale i mikromobilitet, altså billigere transportformer, der kan erstatte biler på korte ture.

Lime Stiftet som LimeBike i 2017 som en deletjeneste for almindelige cykler

Udvidede med elcykler og i foråret 2018 med el-løbehjul

Har lanceret løbehjulstjenesten i syv europæiske storbyer

Investorer har skudt 3 mia. kr. ind i Lime, herunder kendte navne som Google og Uber. Den store serie C-runde faldt i juli 2018

I USA er der nu sendt over 60.000 løbehjul på gaden, de fleste i det seneste halve år. Dermed kan man i over 40 storbyer, især på USA’s vestkyst, erstatte taxa- eller Uberturen med en tur på løbehjul, der er billigere og suser forbi bilkøerne med 25 kilometer i timen. En tur på tre kilometer med løbehjul koster typisk omkring 20 kr. i leje.

Den slags køretøjer er dog slet ikke er lovlige i trafikken i Danmark i dag, oplyser Trafikstyrelsen. Det kan de potentielt blive under en forsøgsordning, men i så fald med en fartgrænse på 20 km/t og efter en længere proces med offentlig høring.

Lime og konkurrenterne i USA har brugt ’Uber-strategien’, hvor konceptet bliver rullet ud, før der er en tilladelse fra myndighederne. Det har skabt konflikter, og i San Francisco besluttede bystyret for nyligt at forbyde alle løbehjulene, bortset fra et begrænset antal fra to selskaber.

I København vil Lime heller ikke få en varm, politisk modtagelse.

»Byens rum er københavnernes, og det skal ikke oversvømmes af det private erhvervslivs jagt på profit. Vi har i forvejen for lidt plads at tage af og mangler for eksempel i høj grad cykelparkering mange steder i byen. Jeg kan også blive bekymret for fremkommeligheden for gående og folk med handicap, hvis løbehjul kommer til at ligge og flyde rundt omkring i byen. Det kan vi ikke støtte politisk,« skriver teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) til Finans.

København er heller ikke det samme som USA’s vestkyst, som ikke har mange dage med sne, og for Harry Larhmann, trafikekspert og lektor på Aalborg Universitet, er det især sikkerheden, der bekymrer.

»Vi har problemer nok i forvejen med sikkerheden på cykelstierne, og kommer der også løbehjul, bliver det endnu værre, også blandt fodgængerne på fortovet,« siger trafikeksperten.

Omvendt kan der også være fordele, hvis løbehjulene får flere til at droppe bil- eller taxa. Og der vil være et marked for den slags, typisk for pendlere, der kommer ind med tog til byen, vurderer Harry Larhmann.

Finans har kontaktet Lime for en kommentar, men har ikke fået svar.