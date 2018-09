En opsigtsvækkende nedtur for den tidligere milliardær Einar Aas står til at ende i en personlig konkurs. Han satsede stort - og tabte stort.

I næsten 20 år har den norske milliardær og storspekulant Einar Aas levet i skyggerne. Men i denne uge blev han tvunget til at krybe frem i lyset.

Et fejlslagent væddemål på risikable handler med elpriser kostede på få dage Einar Aas størstedelen af hans milliardformue. Hele hans portefølje blev tvangssolgt, og han bliver nu med al sandsynlighed begæret personligt konkurs.

Der er tale om en dramatisk nedtur for den mediesky milliardær, der i en lang årrække har tjent styrtende med penge på spekulativ handel med derivater på markedet for el. Einar Aas har flere gange været den nordmand med den største skattepligtige indtægt på et år.

I 2016 tjente han f.eks. 650 mio. kr. Det svarer til lidt over 1.200 kr. i minuttet.

Nu risikerer Einar Aas at skulle sælge alt, hvad han ejer for at kunne betale sine kreditorer. Og det er ikke småting, som den fallerede elmand besidder, skriver den norske avis Dagens Næringsliv.

Einar Aas har gennem de seneste 12 år købt ejendomme for over 100 mio. kr. Værdien af ejendommene er formentlig langt højere i dag. Han har også satset godt 170 mio. kr. på boligprojekter i Spanien.

Og så har hans private investeringsselskab, Toppen Invest, værdier for knap 400 mio. kr., bl.a. i form af aktier.

Alt sammen står Einar Aas nu til at tabe i det, der ligner det største tab på elhandel nogensinde for en enkeltperson. Sagen rejser også tvivl om, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre at tabe så stort et beløb på råvarebørsen Nasdaq Commodities i Oslo.

Einar Aas er kendt for at værne frygtløst om sit privatliv og holde sig helt ude af offentlighedens søgelys. Der findes således kun ganske få offentlige billeder af den nu konkurstruede rigmand.

Flere norske medier har døbt ham »den mystiske milliardær.«

Milliardformuen, som nu er forsvundet, opbyggede Einar Aas helt fra bunden, fra da han begyndte at handle med el i 2001. Han har taget store risici og spekuleret heftigt. Den slags, der kan være særdeles indbringende - og særdeles dyr.

Steffen Syvertsen, koncerndirektør i det norske energifirma Agder Energi, har tidligere omtalt Einar Aas’ resultater som »imponerende.« Men hvordan er det overhovedet muligt for en enkelt mand at score hundredvis af millioner kroner år efter år?

»Det er et godt spørgsmål. Men han tager nok en risiko, som er skyhøj sammenlignet med os, såfremt der er tale om et rent afkast fra energihandel,« sagde Steffen Syvertsen sidste år til Dagens Næringsliv.

I et forsøg på at forhindre et totalt kollaps valgte Einar Aas i denne uge at overføre »sine sidste 350 mio. norske kroner« for at overholde Nasdaq-børsens margin-regler. Men det var ikke nok til at dække det fejlslagne væddemål.

Einar Aas havde angiveligt satset hele sin formue på, at forskellen mellem tyske og nordiske elpriser ville blive mindre i 2019. Det var en katastrofal beslutning. Det er nemlig gået stik modsat, og Einar Aas’ tab på væddemålet blev til sidst så stort, at han ikke havde flere penge at stille som sikkerhed.

Konsekvensen blev, at Nasdaq Composites tvangsopløste hans positioner. Det kostede ham »et stort personligt tab,« udtaler han i en pressemeddelelse.

»Udover dette vil jeg ikke give yderligere kommentarer. Og jeg håber, af hensyn til min familie og mig, at dette bliver respekteret,« siger Einar Aas.