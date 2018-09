Fedme, blindhed og Parkinsons: Novo Nordisk jagter nye guldæg

Diabetesområdet er blevet for trangt for Novo Nordisk, der hungrer efter vækst. En ny forskningsstrategi skal katapultere medicinalselskabet ind i behandling af alt fra Parkinsons til blindhed.

I jagten på tiltrængt vækst forsøger Novo Nordisk sig igen med at vove sig ind i nye sygdomsområder, til trods for at medicinalselskabet før har brændt sig på netop det.

Fire nye og delvist uafhængige forskningscentre, der frit kan hente ny ekspertise i form af samarbejdspartnere udefra, skal sparke gang det danske medicinalselskabs salg.

»Du vil komme til at se et Novo Nordisk, der kan lave endnu flere banebrydende lægemidler i flere forskellige sygdomsområder, end vi har kunnet hidtil,« lyder det selvsikkert fra Mads Krogsgaard Thomsen, forskningschef i Novo Nordisk.

Det begynder nemlig at blive tyndt med nye muligheder inden for udvikling af storsælgende diabetesmidler. Derfor skal der blandt andet forskes i behandlinger til diabetikeres følgesygdomme som fedtlever, fedme og hjertekarsygdomme. Men også regenerative sygdomme som blindhed, Parkinsons og hjertesvigt skal de nye centre finde behandlinger til.

»De har indset, at de er nødt til at prøve at afsøge andre muligheder for at nå ambitionerne om at vækste selskabet,« siger Andrew Carlsen, analytiker hos ABG Sundal Collier.

At begynde at bevæge sig ind i Parkinsons vil være et skift i strategien. Så bevæger man sig uden for ekspertiseområdet, og det indebærer risici. Andrew Carlsen, analytiker hos ABG Sundal Collier

Det er ellers ikke længe siden, at Novo Nordisk svor at fokusere sin forskning i sine kerneområder: diabetes, blødersygdomme og væksthormoner. Det skete, efter at Novo Nordisk i 2014 droppede sin fejlslagne milliardsatsning i inflammationsområdet.

»Det ligger lige for, at man adresserer følgesygdomme qua den erfaring, man har. Men at begynde at bevæge sig ind i Parkinsons vil være et skift i strategien. Så bevæger man sig uden for ekspertiseområdet, og det indebærer risici,« siger Andrew Carlsen og henviser til inflammationseventyret.

Historien kommer ikke til at gentage sig, lyder det fra Novo Nordisks forskningsdirektør.

»Jeg påtager mig gerne skylden for det med inflammation, for jeg var også ansvarlig dengang. Men det, der skete dengang, var, at vi ikke havde en indgangsbillet i form af et front runner-projekt, hvor eksperter i hele verden ville arbejde for os. Det er anderledes her,« siger Mads Krogsgaard Thomsen.