Porsche stopper med dieselmotorer i sine biler efter udstødningsfusk

Producenten af luksusbiler vil udelukkende lave benzinbiler, hydrider og fra 2019 også elektriske modeller.

Porsche stopper med at producere biler med dieselmotorer.

Det er kun et år siden, at Porsche’s topchef Oliver Blume sagde, at der også ville komme en dieseludgave af den nye Porsche Cayenne. Den beslutning er nu ændret, og i fremtiden vil Porsche ikke længere sælge biler med dieselmotorer.

Beslutningen er en reaktion oven på den såkaldte ”diesel krise” og et generelt ønske om at fremstå mere miljøvenlig, siger Porsche’s topchef i et interview i den tyske avis Bild am Sonntag.

»Hos Porsche vil der i fremtiden ikke længere være dieselbiler,« siger Oliver Blume til Bild.

Porsche vil i stedet tilbyde kunderne biler med benzinmotorer, hybridbiler og fra næste år en fuldt elektrisk model.

Diesel versionerne af Cayenne og Macan, der er to meget solgte modeller, svarede sidste år for 12 pct. af Porsche’s samlede globale salg.

Men på grund af dieselskandalen med fusk omkring udstødning måtte Porsche tilbagekalde 60.000 biler for at rette fejlene. Og ledelsen af Porsche mener, at diesel-skandalen efterhånden koster for meget på mærkets imagekonto.

Porsche meddelte for nylig, at man i slutningen af 2019 sender sin første elektriske bil på markedet. Det bliver Porsche Taycan.