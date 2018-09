Lars Larsen slår møbelkæder sammen - pengene fosser ud

Jysk-ejeren slår til i selskabet bag Ide-Møbler og llva. Et nyt regnskab viser underskud på 100 mio. kr. det seneste år.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Det danske møbelselskab IDdesign, der driver kæderne Ide-Møbler og Ilva, lægger en ny strategi. Det sker efter, at selskabet ser ud til at komme ud af 207/18 med et underskud på 100 mio. kr.

Planen betyder, at selskabet, som ejes af Lars Larsen, slår driften af de to kæder sammen. Selskabet oplyser tirsdag morgen, at 47 stillinger nedlægges i den forbindelse. Medarbejderne bliver enten afskediget eller får tilbudt job et andet sted i Lars Larsen Group.

»Det er jeg selvfølgelig utrolig ked af. Men med forventning om, at det netop overståede regnskabsår ender med et underskud på omkring 100 mio. kr., har jeg måttet træffe nogle nødvendige beslutninger,« udtaler Rami Jensen, som er adm. direktør for IDdesign, i en pressemeddelelse.

IDdesign har siden 2013 været ejet af dynekøbmand Lars Larsen. Selskabet har været gennem år med store udfordringer og bl.a. en periode med leveringskaos.

I de seneste tre offentliggjorte regnskaber - frem til 2016/17 - har IDdesign tabt 321 mio. kr.

Selskabet Driver kæderne Ide-Møbler, Ilva og IDdesign, der tilsammen har 72 møbelhuse og tre webshops i ind- og udland.

Blev i 2013 overtaget af Lars Larsen og Jysk Group.

Ca. 800 medarbejdere og en omsætning på 1,8 mia. kr.

Senest blev det i 2016/2017 til et underskud efter skat på 43,5 mio. kr. ud af en omsætning på knap 1,8 mia. kr.

IDdesign skiftede tidligere på året både topchef og bestyrelsesformand. Michael Christiansen, som stod i spidsen for selskabet gennem syv år, valgte at fratræde. Han blev afløst af Rami Jensen, der kom fra et lederjob hos Lars Larsens store detailselskab Jysk.

Planen betyder bl.a., at en række stabsfunktioner i selskabet sammenlægges og lukning af Idemøblers butikker i Brørup samt Ribe.

Rami Jensen fastslår, at han med jobbet som adm. direktør har en bunden opgave om at sikre overskud.

»Her har vi vurderet, at det bedste vil være at sammenlægge de to kæder. Der vil stadig stå henholdsvis Ilva og Ide-Møbler på butikkerne rundt omkring i landet, men internt sammenlægges alle centrale funktioner, ligesom der fremover vil være fælles sortiment og én fælles tilbudsavis,« udtaler Rami Jensen i pressemeddelelsen.



Lars Larsen Group IDdesign med Ilva og Ide-Møbler (møbelkæder)

Bolia.com (møbler)

Actona (produktion af møbler)

Interstil (møbler)

Sengespecialisten (butikskæde).

Scancom (havemøbler)

Letz Sushi (restaurantkæde).

Himmerland Golf og Spa Resport

By Design (amerikansk møbelkæde)

Backtee (golftøj)

Eovondo (virksomhed inden for reklamekoncepter)

Interior Direct (møbelleverandør til bl.a. hoteller).

Garia (golfbiler)

Ferdinand (hotel og restaurant i Aarhus) Ud over Jysk-koncernen med 2.650 butikker i 50 lande består Lars Larsen Group af følgende selskaber, som dynekøbmanden ejer:

Samtidig med, at Rami Jensen i foråret kom til som adm. direktør, gik ejer Lars Larsen selv af som bestyrelsesformand i IDdesign. Formanden blev afløst af Jan Bøgh, som er adm. direktør for Jysk Nordic, der udgør halvdelen af Jysk-koncernen med 2.650 butikker i 50 lande.