Danske Bank hjalp kunder med skattesnyd i Luxembourg

Danske Bank brugte berygtede advokater fra Panama, viser lækage. Skattestyrelsen drager nu bagmandspolitiet og Finanstilsynet ind i sagen.

Danske Bank har andre problemer end de mange milliarder, som blev hvidvasket i bankens filial i Estland: Skattestyrelsens efterforskere har fundet frem til, at Danske Bank brugte det skandaleramte og nu lukkede advokatfirma Mossack Fonseca i Panama til at hjælpe danske kunder med at undgå at betale skat i Danmark. Det skriver Politiken torsdag.

Dokumenter afslører, at Danske Bank International i Luxembourg var kunde hos advokaterne i Panama og holdt møder med Mossack Fonsecas europæiske topfolk. Skattestyrelsen har nu givet materialet videre til både bagmandspolitiet og Finanstilsynet, skriver Politiken.

Bevismaterialet stammer fra gigantlækket Panama Papers, som Skat købte en del af for 6 millioner kroner i september 2016. I et notat om sagen sætter Skattestyrelsen ikke navn på banken i søgelyset. Men ifølge Politikens oplysninger er der tale om Danske Bank. Politiken har adgang til hele Panama-lækket, og her viser en gennemgang forbindelser mellem Danske Bank og Mossack Fonseca. Både via Danske Bank International SA i Luxembourg og – i højere grad – via den skandaleramte filial i Estland.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil have afklaret, om banken kan drages til ansvar.

»Jeg ønsker som minister en hård kurs over for rådgivere, der bevæger sig i gråzonen, og dem, der er helt inde, hvor vi tror, det er ulovligt. De sager skal prøves, og de skal rejses, hvis der en kinamands chance for det«, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) til Politiken.