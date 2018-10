Dagligvarekoncernen Coop, der i foråret lukkede en stribe butikker, investerer milliarder fra ejendomssalg i it og digitale løsninger for at sikre fremtidig vækst.

Omsætningen og indtjeningen er under pres, så der må fortsat effektiviseres, mens der tidligere i år er lukket en lang række butikker. Trods det satser den danske dagligvaregigant Coop nu godt 1,5 mia. kr. i ny teknologi og digitalisering. Koncernen vil skrue op for investeringer i it-systemer og ansætte 100 nye it-folk.

Coop med 1.150 butikker har som alle store aktører i detailhandlen fokus på ændringer i markedet, øget onlinesalg, nye betalingssystemer og digital kommunikation.

Coop Danmark Coop Danmark driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma og Fakta med tilsammen knap 1.150 butikker.

345 selvstændige brugsforeninger driver tilsammen 411 af Coops butikker.

Koncernen omsætter for ca. 45 mia. kr. inkl. de selvstændige brugsforeninger. Uden dem er omsætningen ca. 39 mia.

Koncernen ejes af 1,7 mio. medlemmer.

Koncernchef er Peter Høgsted og bestyrelsesformand er Lasse Bolander.

Koncernen bruger nu en stor del af milliardgevinsten fra salg af et ejendomskompleks i Aarhus til netop teknologi.

»Ejendomssalget gør det muligt at investere i et samlet teknologiprogram. Frem for at blive kørt over skal fremtiden formes af os selv i Coop. Især i en tid, da det klassiske supermarkedskoncept er under pres, og der er behov for nye kundeoplevelser,« siger Morten Holm Christiansen.

Han er nyansat teknologidirektør for Coop Danmark og har tidligere haft chefposter hos bl.a. Mærsk og Novo Nordisk. Morten Holm Christiansen har netop sat fart i en jagt på 100 nye it-medarbejdere til dagligvarekoncernen.

»Vi er ude i en stor og omkostningstung satsning med både kundevendte, digitale løsninger og en kæmpeinvestering i it-system med nye forretningsprocesser. Vi bygger en ny verden, men kan ikke afskaffe den gamle, før den nye er klar. Så vi skal fortsat også sikre synergi mellem vores fem kæder for at kunne investere,« siger koncernchef Peter Høgsted.

Selvom der nu skrues op for det digitale, har Coop, der ejes af 1,7 mio. danskere, allerede gennem en periode arbejdet intenst med digitale løsninger, der skal kombinere butikker, onlinehandel og koncernens egen bank.

Blandt tiltagene er en app, som medlemmer kan bruge til betaling af varer, ligesom der lægges individuelle tilbud til forbrugerne ind. Coop oplyser, at 550.000 danskere aktivt bruger den app. Der gennemføres netop nu også et projekt med selvbetjeningskasser og et system, så kunderne kan skanne varer ind med mobiltelefonen og betale uden at stå i kø ved kassen. Det skal være indført i alle butikker inden for de næste par år.

»Målet er bedre kundeoplevelser. Hos Coop betales næsten 1 mia. kr. årligt i løn til betjening af kasserne, så der er potentiale for at effektivisere og bruge mere på at gøre det nemmere og hurtigere at købe ind,« mener Morten Holm Christiansen.

Tysk discount Lidl åbnede i 2005 den første butik i Danmark.

I dag har kæden 115 butikker og flere end 2.500 medarbejdere.

Lidl Danmark er en del af den tyskejede, internationale dagligvarekoncern med mere end 10.000 butikker i 30 lande.

I 2017 åbnede koncernen de første butikker på USA's østkyst.

Også de andre aktører på det danske dagligvaremarked - bl.a. Coops hovedkonkurrent Salling Group arbejder på højtryk med nye digitale løsninger. Det gælder også den tyskejede discountkoncern Lidl, der netop har indført en app for at knytte kunderne tættere til sig og målrette tilbud.

»Det er første skridt af flere nye, teknologiske løsninger som kommer ind i vores butikker. App’en øger vores salg, og der ligger mange løsninger forude. Både for at gøre tingene mere effektive og styrke indkøbsoplevelsen,« siger Dirk Fust, adm. direktør for Lidl i Danmark med 115 butikker.