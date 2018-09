Bagmandspolitiet har standset efterforskningen af mulig industrispionage fra et selskab ejet af Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen.

Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen kan ånde lettet op.

For Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), i daglig tale bagmandspolitiet, har standset efterforskningen af en sag om mulig industrispionage foretaget af Thomas Kirk Kristiansens private selskab Great Northern og Lego-familiens investeringsselskab Kirkbi Invest.

Det skriver Børsen, som har fået oplysningen bekræftet af begge parter i sagen.

»Vi er glade for, at Statsadvokaten (SØIK) nu bekræfter det, vi har vidst hele tiden, nemlig at politianmeldelsen og beskyldningerne i medierne mod Kirkbi A/S og Thomas Kirk Kristiansen er grundløse. Hverken Thomas Kirk Kristiansen, eller nogen med tilknytning til Kirkbi A/S, har nogen som helst interesser i de omtalte byggesager,« skriver Søren Thorup Sørensen, adm. direktør i Kirkbi, i en mail til Børsen.

De to højhusprojekter H.C. Andersen Adventure Tower Projektet udgøres af et tårn på 280 meter med observationsplatform, restaurant og sky bar

Hertil kommer en omkringliggende forlystelsespark, en offentlig park, et metroprojekt og almene boliger til unge og studerende

Det hele skal ligge i Københavns Nordhavn

Byggeriet vil i alt fylde 127.500 kvadratmeter

Prisen er 6,5 mia. kr. for projektet Northern Tower Består af to højhuse på henholdsvis 330 og 190 meter, herunder en base på 140.000 kvadratmeter

Kan desuden indeholde en metrostation og et indkøbscenter

Skal også ligge i Københavns Nordhavn

Byggeriet vil i alt fylde 283.000 kvadratmeter

Prisen er ukendt Begge projekter er i strid med den gældende lokalplan for området. Derfor skal Københavns Kommune ændre lokalplanen, før nogle af projekterne kan blive til noget. Kilde: Københavns Kommune

Det var Kurt Immanuel Pedersen fra højhusprojektet H.C. Andersen Adventure Tower, som stod bag politianmeldelsen af Great Northern og Kirkbi Invest.

Han anmeldte selskaberne for industrispionage for over et år siden. For kort tid siden kunne Finans fortælle, at sagen var overdraget til bagmandspolitiet.

Kurt Immanuel Pedersen er ikke tilfreds med politiets afgørelse om at standse efterforskningen.

»Vi og vores juridiske rådgiver har set begrundelsen for bagmandspolitiets overraskende afgørelse, og vi er helt uenige i den vurdering. Vi vil klart klage til Rigsadvokaten over afgørelsen,« skriver han i en mail til Børsen.

For nylig udtrykte han over for Finans, at han var »helt tryg ved«, at sagen var gået fra Sydøstjyllands Politi til bagmandspolitiet.

H.C. Andersen Adventure Tower-projektet mener, at Great Northern har brugt fortrolig viden til at byde ind over for Københavns Kommune med et konkurrerende og plagieret højhusprojekt i samme område.

Kurt Immanuel Pedersen drøftede for nogle år siden sit højhusprojekt med Kirkbi Invest, der overvejede at investere i projektet. Dengang underskrev parterne en fortrolighedsaftale og holdt i 2017 et møde, hvor H.C. Andersen Adventure Tower fremlagde detajler om projektet.

Inden da havde Kirkbi ansat en tidligere nøglemedarbejder fra H.C. Andersen Adventure Tower. Samtidig var Thomas Kirk Kristiansens private selskab Great Northern gået i dialog med Københavns Kommune om et konkurrerende højhusprojekt i det samme område af Nordhavn i København.

Jesper Schmitz, bestyrelsesformand i Great Northern, stod for dialogen med Københavns Kommune og gør det stadig. Han gør det klart, at det konkurrende højhusprojekt er hans private projekt, og at det hverken har noget med Great Northern eller Kirkbi Invest at gøre.

Det har bagmandspolitiet nu erklæret sig enig i.

Jesper Schmitz har ifølge Børsen tidligere kaldt sit projekt for Great Northern Tower i sine henvendelser til Københavns Kommune.

Samtidig underskrev han henvendelserne som adm. direktør i Great Northern. Senere er både projektet blevet omdøbt til Northern Tower, og Jesper Schmitz er blevet bestyrelsesformand i Thomas Kirk Kristiansens Great Northern-selskab.